PSV tegen Qarabag of BATE Borisov in play-offs Champions League

De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 21 of 22 augustus in Azerbeidzjan of Wit-Rusland, de return is een week later in Eindhoven.

De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi, die op 18 en 19 september van start gaat.

Qarabag en BATE Borisov kruisen deze (in Azerbeidzjan) en volgende week (in Wit-Rusland) de degens in de derde en dus voorlaatste voorronde.

BATE Borisov is al twaalf jaar op rij kampioen van de Vysjejsjaja Liga, Qarabag domineert al jarenlang de Premyer Liqasi.

Ajax tegen Dinamo Kiev of Slavia Praag

Als Ajax in de derde voorronde Standard Luik verslaat dan stuit het zoals vorige week al door de UEFA werd bevestigd in de play-offs op de winnaar van het treffen tussen het Oekraïnse Dinamo Kiev en het Tsjechische Slavia Praag.

Dat heeft te maken met de geplaatste status van Dinamo Kiev en het feit dat Russische en Oekraïense clubs om politieke redenen niet tegen elkaar kunnen loten.

Slavia Praag eindigde vorig seizoen op de tweede plek in de 1. Liga en gaat daar nu met negen punten uit drie duels aan kop.

Dinamo Kiev moest de titel in de 1. Hrvatska Nogometna Liga aan Shakhtar Donetsk laten, maar is dit seizoen ook goed begonnen met de maximale score na drie duels.

Trainer Phillip Cocu speelt met zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe in de derde voorronde tegen Benfica. Bij winst volgt een confrontatie tegen het Griekse PAOK Saloniki of het Russische Spartak Moskou om een plek in het miljoenenbal.