Deze clubs kan PSV treffen in Champions League-play-offs

In één geval weet PSV direct waar de ploeg aan toe is. Dat is het geval als tegen het Zwitserse Young Boys wordt geloot. Dit team is, net als de Nederlandse kampioen, al zeker van een plek in de play-offs.

Bij alle andere opties moet de ploeg van Mark van Bommel eerst nog de resultaten in de derde voorronde van de Champions League afwachten.

De Eindhovenaren kunnen namelijk ook gekoppeld worden aan de winnaar van FK Qarabag-BATE Borisov, Malmö FF-MOL Vidi FC of Rode Ster Belgrado-Spartak Trnava. Van die wedstrijden is het heenduel dinsdag en de return op 14 augustus.

PSV ontloopt in ieder geval RB Salzburg, FK Shkendija 79 Tetovo, Celtic, AEK Athene, Astana FK en Dinamo Zagreb, clubs die eveneens een geplaatste status hebben.

Mogelijke tegenstanders PSV Young Boys (Zwi)

Winnaar FK Qarabag (Aze)-BATE Borisov (WRu)

Winnaar Malmö FF (Zwe)-MOL Vidi FC (Hon)

Winnaar Rode Ster Belgrado (Ser)-Spartak Trnava (Slw)

Ajax treft Slavia Praag of Dinamo Kiev

In Nyon hoort Ajax wie de tegenstander wordt als de club in de derde voorronde van de Champions League afrekent met Standard Luik, al is de eventuele volgende horde eigenlijk al bekend.

De opponent in de play-offs wordt bij een overwinning op Standard namelijk Slavia Praag of Dinamo Kiev. Dat heeft te maken met de geplaatste status van Dinamo en het feit dat Russische en Oekraïense clubs om politieke redenen niet tegen elkaar kunnen loten.

Bij de loting moet alleen nog bepaald worden welke club in de play-offs thuis of uit begint. Het tweeluik voor een Champions League-ticket begint op dinsdag 21 en woensdag 22 augustus. De returns worden afgewerkt op 28 en 29 augustus.

Feyenoord en Vitesse bij loting Europa League

Feyenoord (tegen AS Trencín) en Vitesse (tegen FC Basel) moeten de derde voorronde van de Europa League nog zien te overleven, maar krijgen maandag bij de loting te horen wie de eventuele tegenstander is in de play-offs voor het tweede Europese clubtoernooi.

Voor Feyenoord zijn RB Leipzig, CS Universitatea Craiova, Sturm Graz, AEK Larnaca, Istanbul Basaksehir, Burnley, Hibernian, Molde FK, Spartak Subotica en Bröndby IF - clubs die ook in de derde voorronde spelen - de tien mogelijke opponenten.

Bij een overwinning op Basel kan Vitesse FC Ufa, Progrès Niedercorn, Hapoel Haifa, Atalanta Bergamo, Apollon Limassol, Dinamo Brest, Slovan Bratislava of Rapid Wien treffen.

De loting voor de Europa League-play-offs begint maandag om 13.30 uur. De wedstrijden in de laatste kwalificatieronde worden op 23 en 30 augustus gespeeld.

Mogelijke tegenstanders Feyenoord Winnaar RB Leipzig (Dui)-CS Universitatea Craoiva (Roe)

Winnaar Sturm Graz (Oos)-AEK Larnaca (Cyp)

Winnaar Istanbul Basaksehir (Tur)-Burnley (Eng)

Winnaar Hibernian (Sch)-Molde FK (Noo)

Winnaar Spartak Subotica (Ser)-Bröndby IF (Den)