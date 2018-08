City zit volgens tevreden Guardiola al op niveau van kampioensjaar

"De mentaliteit bij de spelers was goed. We hebben nog niet zo vaak getraind in de voorbereiding, maar speelden tegen Chelsea wel al op het niveau van vorig seizoen", zegt een tevreden Guardiola op de site van City.

De regerend landskampioen was op Wembley dankzij twee treffers van Sergio Aguero met 2-0 te sterk voor FA Cup-winnaar Chelsea en pakte voor de vijfde keer in de clubhistorie de Engelse Super Cup.

Guardiola was blij om te zien dat zijn ploeg verdergaat waar City vorig seizoen was gebleven. "Dit is mijn derde jaar hier, dus de oefeningen op trainingen zijn niet nieuw meer voor mijn spelers. Dat is duidelijk te merken. Het is nu belangrijk om deze instelling en dit spel vast te houden."

Foden

Een van de opvallendste namen in de basisopstelling van Manchester City tegen Chelsea was Phil Foden. De pas achttienjarige middenvelder gaf de assist bij de 1-0 en viel in de smaak bij Guardiola, die de Engelsman dit seizoen vaker gaat inzetten.

"Phil was er vorig seizoen eigenlijk al klaar voor, maar nu is hij nog volwassener geworden", zegt Guardiola, die Foden een kwartier voor tijd wisselde. "Op de training kan hij goed mee met de rest van de spelers. Het is fijn om een speler met zijn talent in de selectie te hebben."

City geldt ook dit seizoen als favoriet voor de landstitel, maar Guardiola wil zijn ploeg niet te veel druk opleggen. "We praten momenteel niet over het verdedigen van de titel en dat moeten we ook niet doen. In april of mei zien we wel waar we staan."

Manchester City begint het nieuwe Premier League-seizoen op 12 augustus met een uitwedstrijd tegen Arsenal.