Mario Gómez (33) stopt na 78 wedstrijden als Duits international

"Mijn periode als international was niet altijd makkelijk en succesvol, maar toch mooi", schrijft Gómez, die sinds januari van dit jaar voor zijn oude club VfB Stuttgart speelt, op Facebook.

"Het is tijd om plaats te maken voor de jonge en getalenteerde spelers en ze de kans te geven hun droom waar te maken, zichzelf te bewijzen, ervaring op te doen en het hoogste te bereiken met Duitsland."

Gómez maakte op 7 februari 2007 met een goal tegen Zwitserland (3-1-winst) zijn debuut als international en kwam in actie op de EK's van 2008, 2012 en 2016 en de WK's van 2010 en dit jaar. Hij was er niet bij toen Duitsland in 2014 wereldkampioen werd.

De oud-speler van Bayern München, Fiorentina, Besiktas en VfL Wolfsburg speelde op het afgelopen WK in totaal 96 minuten voor Duitsland, dat een dramatisch toernooi kende en al in de groepsfase strandde.

'Gaan snel weer van Duitsland genieten'

Ondanks de catastrofe op het WK in Rusland weet Gómez zeker dat de wereldkampioen van 1954, 1974, 1990 en 2014 snel weer mooie dingen kan laten zien.

"Ik wens de ploeg en de coaches het allerbeste. Ik zal genieten van de extra vrije tijd met mijn familie en hopen op goede resultaten. Ook al voelt het voor de fans op dit moment niet zo: van dit team zullen we snel weer gaan genieten."

Gómez is de tweede speler van Duitsland die na het teleurstellend verlopen WK een punt achter zijn interlandloopbaan zet. Eerder besloot Mesut Özil na veel ophef over een foto met de omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan te stoppen als international.

De eerstvolgende interland van Duitsland zonder Gómez en Özil is op donderdag 6 september, wanneer Frankrijk de tegenstander is in de Nations League. Drie dagen later staat een oefenduel met Peru op het programma.

Weer een maand later treedt de ploeg van bondscoach Joachim Löw aan tegen Oranje, dat net als de Fransen groepsgenoot is in de Nations League.