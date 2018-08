Van der Vaart verwacht dat Esbjerg zijn laatste club is

"In het voetbal weet je het nooit, maar ik verwacht wel dat dit mijn laatste club is", aldus Van der Vaart tegen NOS Langs de Lijn.

De 109-voudig international verkoos Esbjerg boven PEC Zwolle. Bij de Eredivisie-club trainde hij twee weken mee.

"Zwolle was in de markt. Die twee weken waren een fantastische tijd bij een geweldige club. Toch heb ik besloten om dicht bij mijn gezin te blijven. Iedere dag op en neer rijden naar Zwolle is lastig."

Handbalster Estevana Polman, de vriendin van Van der Vaart, speelt al vijf jaar in Esbjerg. Ze wonen daar samen met hun dochter.

"Het leven bevalt me hier. Het is heel rustig. Er gebeurt niet zo veel", zegt Van der Vaart. "Ik kan fluitend over straat zonder dat iemand me aanspreekt. Dat is wel een voordeel."

Van der Vaart wil 'jaartje lekker ballen'

Van der Vaart wil bij Esbjerg, dat afgelopen seizoen promoveerde naar het hoogste niveau in Denemarken, vooral nog een jaar genieten van het spel.

"Ik train hier nu drie weken mee. Naar aanleiding daarvan heb ik besloten om te tekenen. Ik wil gewoon nog een jaartje lekker ballen. Die kans krijg ik hier. Iedereen weet wat ik wel en wat ik niet kan. Het moet nog blijken hoe het uitpakt."

Van der Vaart gaat bij Esbjerg samenwerken met de Nederlander John Lammers, die sinds vorig jaar hoofdtrainer is van de club. "John is een fijne vent. We kwamen elkaar vorig seizoen al wel eens tegen in Denemarken. Hij zag dat het er nog was bij mij."

Na vier speelrondes wacht Esbjerg nog op de eerste overwinning. De club staat met twee punten twaalfde van de veertien clubs. Van der Vaart: "Alleen de punten ontbreken nog, ik hoop dat ik daarvoor kan zorgen."

Van der Vaart speelde sinds 2016 al in Denemarken voor FC Midtjylland, maar daar kwam hij amper in actie. De middenvelder vertrok deze zomer bij de Deense topclub en maakt dus transfervrij de overstap naar Esbjerg, waar hij het shirt met rugnummer 10 gaat dragen. Van der Vaart kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Ajax, Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Real Betis.