Berghuis sluit vertrek bij Feyenoord deze maand niet uit

"Dat kan je nooit zeggen. Zo sta ik er gewoon in. Stel je voor dat er echt iets moois voorbijkomt. Maar dan nog ben je afhankelijk van drie partijen, dus dan is het ook niet zomaar gedaan", zei Berghuis zaterdag na de gewonnen wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal in het Philips Stadion.

"Ik heb het wel in mijn hoofd zitten wat dat moois is, maar dat is nu niet aan de orde. Of dat FC Barcelona en Real Madrid zijn? Dat is wel hooggegrepen hè? Dan moet ik wel heel veel geluk hebben."

Berghuis zou volgens Duitse media in de concrete belangstelling staan van Eintracht Frankfurt, maar technisch directeur Bruno Hübner van de Bundesliga-club gaf deze week te kennen dat de Oranje-international "geen optie" is.

Berghuis is aan zijn derde seizoen begonnen bij Feyenoord en heeft bij de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Eredivisie nog een contract tot medio 2021.

'Dat vind ik wel jammer'

Feyenoord won van PSV doordat het na een 0-0-eindstand de betere van de twee was in een spannende strafschoppenserie, waarin Berghuis met een perfect uitgevoerde panenka nog een hoofdrol voor zich opeiste.

De buitenspeler was desondanks niet te spreken over wat de Rotterdammers lieten zien in Eindhoven. Hij vond dat het elftal veel beter kan.

"We hebben in de voorbereiding tegen FC Basel (5-0-zege), Fenerbahçe (3-3-gelijkspel) en Levante (2-1-zege) in fases laten zien dat dat ook zo is. Tegen PSV was dat niet het geval. Dat vind ik wel jammer."

"We wilden wel onze momenten naar voren pakken, maar ik denk dat we het lef niet hadden om vooruit te verdedigen. Dan word je naar achteren gedwongen en dan is het heel moeilijk om weer bij de goal van de tegenstander te komen."

"Je kan ook zeggen dat PSV weinig heeft gecreëerd, maar ik zie ons toch liever meer initiatief tonen dan dat we tegen hen hebben gedaan. Er is werk aan de winkel, maar dat is altijd zo. Het kan altijd beter. Dat is ook wel goed."

Feyenoord speelt donderdag de heenwedstrijd in Slowakije tegen AS Trencín in de derde voorronde van de Europa League en begint zondag de competitie op bezoek bij het gepromoveerde De Graafschap.

