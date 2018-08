Clasie: 'Voelt goed om met mijn club Johan Cruijff Schaal te winnen'

"Ik heb nog niet heel veel prijzen gewonnen in mijn carrière. Het kampioenschap met Club Brugge afgelopen seizoen was mijn eerste. Het voelt dan ook goed om met mijn club deze schaal te winnen", zei hij in de catacomben van het Philips Stadion.

Clasie stond pas als nummer acht op de lijst van strafschopnemers bij Feyenoord, maar doordat ploeggenoten Sam Larsson en Sofyan Amrabat misten en ook Jorrit Hendrix, Angelino en Pablo Rosario dat namens PSV deden, groeide hij samen met doelman Justin Bijlow toch nog uit tot de grote held van de Rotterdammers.

"Er ging op dat moment heel wat blijdschap door me heen. Ik ben teruggekomen om plezier te maken en weer lekker te voetballen. Het is prachtig om meteen een prijs te pakken. De club is de afgelopen jaren daar heel goed mee bezig geweest. We wilden daarom ook deze prijs heel graag winnen."

Eerste volledige wedstrijd sinds februari

Clasie speelde pas voor het eerst sinds eind februari van dit jaar de volle negentig minuten. De zeventienvoudig Oranje-international werd in de voorbije jaargang door Southampton verhuurd aan Club Brugge, maar ook daar kon hij net als in Engeland niet op een vaste basisplaats rekenen.

"Eind februari is alweer een tijdje geleden. Het was pittig om negentig minuten te spelen, maar het voelde wel ontzettend goed. Ik ben gewoon hartstikke blij dat ik weer op het veld mag staan."

De zege na strafschoppen op PSV - na negentig minuten stond de brilstand nog op het scorebord - zal de verwachtingen van de supporters over het komende seizoen alleen maar doen toenemen, maar Clasie maakt zich daar niet erg druk om.

"Dat is aan hen om daar een mening over te geven. Wij focussen ons op elke wedstrijd die gaat komen. We gaan hier nu even van genieten, maar vanaf maandag gaat de knop om naar donderdag", doelde hij op de heenwedstrijd in Slowakije tegen AS Trencin in de derde voorronde van de Europa League.

"Laat duidelijk zijn dat deze groep goed in elkaar zit. We hebben vertrouwen in elkaar. We hebben een hecht team. Iedereen kan goed met elkaar opschieten. Het is aan jullie om ons ergens neer te zetten. Wij blijven ons werk gewoon zo goed mogelijk doen."