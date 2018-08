De Jong is het niet eens met afgekeurde goal in Johan Cruijff Schaal

"Voor mijn gevoel was er niet heel veel aan de hand. Ik vond het een geldige goal. Ik sprong hoger dan hij en via mijn schouder belandde de bal in het doel", zei De Jong zaterdag na de verloren strafschoppenserie (6-5) in de catacomben van het Philips Stadion.

Doordat de treffer van De Jong geen doorgang vond, werd er niet gescoord in Eindhoven. In de penaltyserie, die werd afgewerkt volgens het ABBA-systeem, ging het dus mis voor de thuisclub.

"Ik vond ons de bovenliggende partij, maar in de laatste fase konden we moeilijk de ruimtes vinden. We hadden misschien te weinig lopende mensen achter de linies om zodoende de boel open te trekken", aldus De Jong.

"Het was een wedstrijd met weinig kansen. Het was vooral tactisch. Feyenoord zakte in en maakte het klein. Wij zetten vroeg druk en hadden veel de bal, maar we hebben te weinig gecreëerd."

'Heerlijk om zo te voetballen'

De nederlaag tegen Feyenoord verandert voor De Jong niets aan het goede gevoel dat hij heeft overgehouden aan de samenwerking de eerste paar weken met de nieuwe trainer Mark van Bommel, die deze zomer de naar Fenerbahçe vertrokken Phillip Cocu opvolgde.

"Ik vind het heerlijk om zo te voetballen. Snel de bal veroveren en ook de bal de hele tijd in de ploeg hebben. Dat is wat de trainer graag wil. Dat wij het spel domineren", gaf hij te kennen.

"Alleen zegt dit wel dat wij nog niet altijd de juiste beslissingen nemen. Bijvoorbeeld de juiste mensen aan de bal krijgen. Het was ook moeilijk vandaag om Gaston Pereiro tussen de linies vrij te krijgen."

"Feyenoord had ons natuurlijk ook geanalyseerd. Zij wisten dat hij een gevaarlijke man was. Ze gingen ook meer man-op-man verdedigen. Dan moeten wij ervoor zorgen dat de buitenspelers naar binnen komen en de backs eroverheen. Het was soms iets te statisch."

PSV komt volgende week zaterdag weer in actie, als FC Utrecht op bezoek komt tijdens de eerste speelronde van de Eredivisie.

