Debutant Van Bommel vindt dat PSV Johan Cruijff Schaal verdiende

"In fases hebben we echt goed gespeeld. Bij balverlies veroverden we de bal steeds snel terug en van daaruit hebben we gevoetbald. We creëerden wel weinig", aldus Van Bommel voor de camera van FOX Sports.

In de tweede helft leek PSV op voorsprong te komen door Luuk de Jong, maar het doelpunt van de aanvoerder werd afgekeurd omdat hij een overtreding zou hebben gemaakt op keeper Justin Bijlow.

"Volgens mij was dat gewoon een doelpunt. Daarna waren er nog kansen voor Hirving Lozano en Tonny Vilhena. Dat waren ook momenten die beslissend hadden kunnen zijn. Lozano is een extreem goede speler en viel goed in. Er kwam veel dreiging van hem af."

Ook Van Bronckhorst vond PSV voor rust beter

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst was het met collega Van Bommel eens dat PSV vooral in de eerste helft beter was dan de Rotterdammers.

"Ik vond ons in de eerste helft niet 'vast' genoeg aan de bal. Ballen die goed moeten zijn, waren dat niet. Na rust zakten we iets meer in en kozen we de momenten waarop we druk konden geven", oordeelde hij.

Van Bronckhorst was blij met Justin Bijlow. Hij benoemde het talent eerder deze week tot eerste keeper en zag hem tegen PSV in de penaltyreeks twee strafschoppen pakken.

"Voor zijn eerste wedstrijd heeft hij het uitstekend gedaan", aldus Van Bronckhorst. "Hij is heel erg zeker en dat moet je ook zijn als keeper. Heerlijk dat hij twee strafschoppen pakte."

De volgende wedstrijd van PSV is volgende week zaterdag, wanneer FC Utrecht de tegenstander is in de eerste speelronde van Eredivisie. Feyenoord treft donderdag in de derde voorronde van de Europa League het Slowaakse AS Trencín en speelt drie dagen later tegen De Graafschap.