Feyenoord-held Bijlow dankt reservebank voor glansrol bij penaltyreeks

"Ik had oogcontact met de bank tijdens de penaltyreeks. Zij hebben me geholpen", zei Bijlow zaterdag na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports.

Bijlow nam vooraf met Kenneth Vermeer alle informatie over de PSV'ers door en kreeg voor iedere penalty van derde doelman Ramon ten Hove te zien naar welke hoek hij moest duiken.

De twintigjarige keeper zat bij bijna alle strafschoppen in de goede hoek en keerde de penalty's van Jorrit Hendrix en Pablo Rosario. Bovendien schoot Angeliño naast, waardoor Feyenoord de strafschoppenserie met 6-5 won.

"Meestal probeert een speler je de verkeerde kant op te sturen, maar het geheim is om zo lang mogelijk te blijven staan en niet te gokken", verklaarde Bijlow zijn uitstekende optreden in de strafschoppenreeks.

De keeper kreeg eerder deze week te horen dat hij dit seizoen onder de lat de voorkeur krijgt boven Kenneth Vermeer. Hij lag daar echter niet van wakker. "Ik heb gewoon gedaan wat ik altijd doe: rustig blijven."

'Als team goed gespeeld'

In de reguliere speeltijd maakten PSV en Feyenoord er geen spektakel van en kreeg het publiek in Eindhoven nauwelijks echte kansen te zien. Na negentig minuten stond het dan ook 0-0.

Desondanks was Bijlow tevreden over het spel van Feyenoord. "We verdedigden goed", vond hij. "Op de momenten dat we eruit kwamen waren we wat slordig, maar als team hebben we goed gespeeld."

Feyenoord won de Johan Cruijff Schaal voor de vierde keer in de clubgeschiedenis. De Rotterdammers pakten de vijfde prijs in twee jaar tijd. Ze wonnen de Johan Cruijff Schaal ook in 2017, werden in datzelfde jaar kampioen en waren bekerwinnaar in 2016 en dit jaar.