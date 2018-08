Feyenoord verslaat PSV na penalty's en pakt Johan Cruijff Schaal

In de penaltyreeks, die werd afgewerkt volgens het ABBA-systeem, misten PSV'ers Jorrit Hendrix, Pablo Rosario en Angeliño. Feyenoord-keeper Justin Bijlow werd de held door de inzetten van Hendrix en Rosario te stoppen.

Door de glansrol van Bijlow, die deze week hoorde dat hij de eerste doelman van de Rotterdammers is, bleven de missers van Feyenoorders Sam Larsson en Sofyan Amrabat (allebei gekeerd door keeper Jeroen Zoet) zonder gevolgen.

In de reguliere speeltijd maakten PSV en Feyenoord er geen spektakel van en waren echte kansen schaars. Daarna volgde net als vorig jaar geen verlenging, maar direct een strafschoppenserie.

Feyenoord pakte de vijfde prijs in twee jaar tijd, want het won de Johan Cruijff Schaal na 2017 voor de tweede keer, werd in datzelfde jaar kampioen en was bekerwinnaar in 2016 en dit jaar.

De volgende wedstrijd van PSV is volgende week zaterdag, wanneer FC Utrecht in Eindhoven de tegenstander is in de eerste speelronde van Eredivisie. Feyenoord gaat donderdag in de derde voorronde van de Europa League op bezoek bij het Slowaakse AS Trencín en speelt drie dagen later een uitduel met De Graafschap.

Vuurwerk op het veld

Bij de wedstrijd in het Philips Stadion waren liefst vierduizend Feyenoord-fans welkom. Een deel van hen dat achter een van de doelen stond liet zich van zijn slechtste kant zien door vlak na de aftrap vuurwerk op het veld te gooien, waardoor scheidsrechter Serdar Gözübüyük het spel een aantal minuten stil moest leggen.

PSV nam daarna het initiatief, maar het overwicht leverde in de openingsfase alleen kleine mogelijkheden op voor Luuk de Jong en Donyell Malen, de vervanger van de op de bank beginnende Hirving Lozano. Beide pogingen waren echter geen probleem voor Bijlow.

Naarmate de eerste helft vorderde speelde het spel zich steeds meer af op het middenveld. PSV was te onnauwkeurig in de passing om tot grote kansen te komen en Feyenoord ontbeerde de creativiteit om gevaarlijk in de buurt te komen van het vijandelijke strafschopgebied.

Toch had PSV nog voor rust zomaar op voorsprong kunnen komen. Veelzeggend was dat dat bijna gebeurde uit een standaardsituatie. Daniel Schwaab kon na breedleggen van De Jong niet goed zijn voet tegen de bal zetten, waardoor Bijlow wederom simpel redding kon brengen.

Een soortgelijke situatie deed zich in de 43e minuut voor aan de andere kant. Sam Larsson ontfutselde de bal halverwege de PSV-helft eenvoudig van Denzel Dumfries en gaf de bal voor op Robin van Persie, maar ook hij kon de bal niet de juiste richting meegeven.

Doelpunt van De Jong afgekeurd

In de tweede helft gooiden PSV en Feyenoord de schroom wat meer van zich af en dat resulteerde ook gelijk in kansen voor beide teams. De thuisclub zag een treffer van De Jong afgekeurd worden vanwege het hinderen van Bijlow en de bezoekers waren dicht bij de 0-1 met een afstandsschot van Calvin Verdonk, dat maar net naast zeilde.

Trainer Mark van Bommel bracht na een uur Lozano binnen de lijnen om de druk op Feyenoord op te voeren. De Mexicaanse sterspeler kreeg een kwartier voor tijd ook dé mogelijkheid om de ban te breken, maar zijn stiftje na een prima steekpass van Gaston Pereiro was veel te slap om het Bijlow moeilijk te maken.

Feyenoord had PSV in de 83e minuut de rekening moeten presenteren voor die misser. Tonny Vilhena verscheen na goed voorbereidend werk van invaller Dylan Vente plotseling oog in oog met Zoet, maar de keeper kwam als winnaar uit de strijd.

Doelpunten vielen niet meer, waarna de strafschoppen tot een zege van Feyenoord leidden en Bijlow uitgroeide tot held van de Rotterdammers. De jonge doelman stopte twee strafschoppen en zat vrijwel iedere keer in de goede hoek.