Paris Saint-Germain wint Franse supercup voor zesde keer op rij

Ángel Di María opende na iets meer dan een halfuur spelen de score voor PSG met een prachtige vrije trap. Zeven minuten later verdubbelde Christopher Nkunku de marge door een voorzet van Stanley Nsoki binnen te tikken.

Timothy Weah tekende halverwege de tweede helft voor de derde treffer. De zoon van voormalig wereldvoetballer van het jaar George Weah rondde voorbereidend werk van Nsoki van dichtbij af.

Di María zorgde vlak voor tijd met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd voor het slotakkoord. De Argentijn passeerde doelman Diego Benaglio in de verre hoek.

Tuchel miste nog heel wat basiskrachten, onder wie de Franse internationals die vorige maand de wereldtitel veroverden. Neymar, die door een voetblessure in februari zijn laatste officiële wedstrijd voor zijn club speelde, was wel van de partij en viel een kwartier voor tijd in.

Buffon maakt debuut

Gianluigi Buffon, die deze zomer werd aangetrokken door de regerend landskampioen, maakte zijn officiële debuut onder de lat en hield zijn doel dus schoon.

In totaal won PSG de Franse supercup voor de achtste keer in de clubgeschiedenis. Daarmee evenaarden de Parijzenaars het record van Olympique Lyon. Naast de laatste zes edities wonnen ze ook in 1995 en 1998 de zogenoemde 'Trophée des Champions'.

Het nieuwe seizoen in de Ligue 1 begint op vrijdag 10 augustus. PSG start de competitie twee dagen later met een thuiswedstrijd tegen Caen.