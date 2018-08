Seedorf nieuwe bondscoach Kameroen, Kluivert mee als assistent

Het nieuws zou volgens de staatsomroep CRTV zaterdag op een persconferentie bekend zijn gemaakt door de minister van Sport, Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt.

Verdere details over de aanstelling van de 42-jarige Seedorf en zijn leeftijdsgenoot Kluivert zijn nog niet bekend en het nieuws is ook nog niet bevestigd door de Kameroense voetbalbond FECAFOOT.

Rigobert Song fungeert nu nog als interim-bondscoach. De recordinternational volgde de Belg Hugo Broos op, die Kameroen vorig jaar naar de winst in de Afrika Cup leidde. Het land slaagde er vervolgens echter niet in om zich voor het WK van deze zomer in Rusland te kwalificeren.

Kameroen leek aanvankelijk voor Sven Göran Eriksson te gaan. De nationale bond bevestigde eerder deze week dat er gesprekken met de zeventigjarige Zweed gevoerd waren en dat de naam van de nieuwe bondscoach binnen een paar dagen bevestigd zou worden.

Seedorf hield het als trainer nergens lang vol

Seedorf begon zijn trainerscarrière begin 2014 bij AC Milan, waar hij als voetballer tien jaar onder contract stond. Dat avontuur was niet erg succesvol en na vier maanden moest hij al plaatsmaken voor Filippo Inzaghi.

In de zomer van 2016 ging hij bij het Chinese Shenzhen FC aan de slag, maar ook daar hield de 87-voudig international van Oranje het niet lang vol. Zijn laatste klus was dit jaar, toen hij Deportivo La Coruña in de tweede seizoenshelft niet voor degradatie uit de Primera División wist te behoeden.

Kluivert, zijn oud-teamgenoot bij Ajax en het Nederlands elftal, was het meest recent technisch directeur van Paris Saint-Germain. Daarvoor was hij bondscoach van Curaçao, assisteerde hij Louis van Gaal bij Oranje en was hij in verschillende functies werkzaam bij FC Twente en NEC.

Bij de 'Ontembare Leeuwen' krijgen Seedorf en Kluivert mogelijk te maken met Ajax-keeper André Onana, die niet met Broos overweg kon. Kameroen is volgend jaar naast titelverdediger ook gastheer van de Afrika Cup.