Van der Vaart tekent alsnog eenjarig contract bij Esbjerg in Denemarken

Van der Vaart trainde in juli nog twee weken mee bij PEC Zwolle en sprak onlangs zijn wens uit om in de toekomst terug te keren naar Nederland. Hij heeft echter toch gekozen voor een nieuw avontuur in Denemarken, het land waar zijn vriendin Estavana Polman handbalt.

"Rafael kiest voor zijn privésituatie", zegt zijn zaakwaarnemer Robert Geerlings zaterdag tegen de NOS. "Sportief was de uitdaging bij Zwolle minstens zo interessant geweest, maar dit is voor Rafael een goede uitkomst. Hij is Esbjerg daar dankbaar voor."

Na zijn korte periode bij PEC keerde Van der Vaart al terug naar Denemarken om mee te trainen bij Esbjerg. Die club deed de oud-Ajacied toen een contractaanbod voor nul kronen, maar dat zag hij destijds niet zitten.

Tweede Deense club na FC Midtjylland

Van der Vaart speelde sinds 2016 al in Denemarken voor FC Midtjylland, maar daar kwam hij amper in actie. De middenvelder vertrok deze zomer bij de Deense topclub en maakt dus transfervrij de overstap naar Esbjerg, waar hij het shirt met rugnummer 10 gaat dragen.

Zijn vriendin Polman, met wie Van der Vaart samen een dochter heeft, speelt al voor een handbalclub in Esbjerg.

Van der Vaart kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Ajax, Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Real Betis. Hij speelde op 19 november 2013 tegen Colombia zijn laatste interland voor het Nederlands elftal.