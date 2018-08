Reserves Ajax onderuit in oefenduel met Wolfsburg, remise voor Luik

Bij Ajax stonden alleen spelers in het veld die woensdagavond niet of slechts kort in actie kwamen tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League (1-3-zege).

Onder anderen Daley Blind, Rasmus Kristensen, Perr Schuurs, Maximilian Wöber, Donny van de Beek, Siem de Jong en Zakaria Labyad kregen een basisplek.

De Duitsers kwamen pas twintig minuten na rust voor de eerste keer tot scoren en toen waren Blind en Van de Beek al gewisseld voor respectievelijk Mitchel Bakker en Dani de Wit.

Niet veel later viel ook de 0-2 dankzij een assist van Oranje-international Wout Weghorst, vorig seizoen nog speler van AZ. Dankzij een inschattingsfout van Wöber maakte Wolfsburg ook nog een derde treffer.

Ajax in voorbereiding op tweeluik Standard Luik

Ajax is in voorbereiding op het tweeluik met Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd tegen de Belgen staat dinsdag op het programma en een week later wordt de return gespeeld in Amsterdam.

Luik wist zijn laatste duel voor de krachtmeting met Ajax niet te winnen. De ploeg van trainer Michel Preud'homme moest in de uitwedstrijd tegen Waasland-Beveren genoegen nemen met een gelijkspel (0-0).

Standard Luik mag zich wel voor minimaal een dag koploper van België noemen, want de club won vorige week het eerste competitieduel met AA Gent (3-2). Voormalig PSV-aanvaller Maxime Lestienne is nog niet wedstrijdfit en kreeg geen speeltijd.

Ajax komt op zaterdag 11 augustus pas voor het eerst in actie in de Eredivisie. De Amsterdammers spelen dan een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Wil je elke speelronde op de hoogte blijven van het Europese avontuur van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!