Lazio legt Nederlandse verdediger Anderson voor vijf jaar vast

Anderson komt transfervrij over van Bari, dat wegens financiële problemen is teruggezet naar het vierde niveau van Italië. De verdediger doorliep de opleiding van Ajax en speelde later ook voor AZ en SC Cambuur.

"Dat had ik in mijn stoutste dromen niet durven hopen. Het is allemaal héél snel gegaan, sneller dan ik zelf had verwacht", zegt een trotse Anderson tegen Voetbal International.

Voor Cambuur speelde Anderson in het seizoen 2015/2016 negen Eredivisie-duels. Een seizoen daarvoor bij AZ kwam de Amsterdammer niet verder dan één competitiewedstrijd op het hoogste niveau.

In 2017 maakte Anderson de overstap naar Bari. Hij speelde vorig seizoen negentien duels voor de club uit de Serie B en was daarin twee keer trefzeker.

Lazio eindigde vorig seizoen op de vijfde plek in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi begint het nieuwe seizoen op 18 augustus met een thuiswedstrijd tegen Napoli.