NAC neemt ook middenvelder Ilic op huurbasis over van City

"Ik ben erg blij dat ik komend seizoen in Breda mag spelen. Na de goede verhalen die ik de afgelopen tijd heb gehoord over de club en de supporters heb ik heel veel zin om te beginnen aan het nieuwe seizoen. Ik ga mijn uiterste best doen om het beste uit mezelf te halen en het mooiste voetbal te spelen dat ik kan", zegt hij.

Ilic staat sinds de zomer van 2016 onder contract bij City, maar werd de afgelopen twee seizoenen uitgeleend aan Rode Ster Belgrado, waarmee hij in de voorbije jaargang kampioen van Servië werd.

De jeugdinternational doorliep ook een gedeelte van de jeugdopleiding van Rode Ster Belgrado en debuteerde al op zijn zestiende in het eerste elftal.

Smulders

Technisch directeur Hans Smulders van NAC is in zijn nopjes met de tijdelijke komst van Ilic, die al een tijdje trainde in Breda en nu eindelijk speelgerechtigd is voor de 'Parel van het Zuiden'.

"Met Luka hebben we een jonge talentvolle voetballer met veel potentie aan de selectie toegevoegd. Hij ontwikkelt zich in een razendsnel tempo en heeft het afgelopen seizoen bij Rode Ster laten zien dat hij klaar is voor een vervolgstap in een nieuwe competitie", stelt hij.

"We zijn blij dat we van zowel City als Luka zelf het vertrouwen krijgen om zijn ontwikkeling voor te zetten in Breda. Met zijn spelinzicht, creativiteit en aanvallende kwaliteiten is hij een uitstekende toevoeging op het middenveld. Daarnaast heeft hij een goede voorzet en kan hij ook uit de voeten als vleugelspeler."

NAC nam eerder in deze transferwindow al Arijanet Muric en Erik Palmer-Brown over van City en versterkte zich daarnaast met Pele van Anholt (LA Galaxy), Gervane Kastaneer (1. FC Kaiserslautern), Mikhail Rosheuvel (Excelsior), Jurich Carolina (PSV) en Gregory Leigh (FC Bury).

Owusu

De Graafschap lijfde later op vrijdag Leeroy Owusu in. De 21-jarige verdediger komt over van Ajax en tekende een contract voor twee jaar tot medio 2020 bij de Gelderlanders.

Owusu had bij Ajax nog een doorlopende verbintenis, maar De Graafschap hoeft geen transfersom voor hem te betalen.

"We zijn blij dat de overgang van Leeroy eindelijk rond is. We zochten een talentvolle verdediger die al wel de nodige ervaring had. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij zo'n honderd wedstrijden betaald voetbal in de benen", aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede.

Owusu maakte nooit zijn opwachting in het eerste elftal van Ajax. Hij moest zich voornamelijk tevreden stellen met speelminuten in Jong Ajax en werd afgelopen seizoen nog verhuurd aan Almere City.