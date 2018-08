Ouwejan: 'Europese uitschakeling enorme mentale klap voor AZ'

"Deze wedstrijd was geen blamage, maar die van vorige week wel. We hebben daar toen zo weinig laten zien. We hebben een heel jaar gevochten om Europees voetbal te bereiken en dan geven we het in één wedstrijd in Kazachstan zomaar weg. Je weet dat het na een 2-0-nederlaag een moeilijk verhaal wordt", zei Ouwejan in gesprek met NUsport.

"Dit is een enorme mentale klap. Het is fantastisch om Europees voetbal mee te maken. Dat is wat je wilt. Op zo'n groot podium liggen je ambities. Het is enorm zuur dat het avontuur na één slechte wedstrijd ophoudt."

AZ kwam na een half uur op een 0-1-achterstand door een benutte strafschop van Bauyrzhan Islamkhan, waardoor opeens vier doelpunten vereist waren. Het werden er uiteindelijk maar twee; eerst via Guus Til (intikker in de 41e minuut) en daarna Teun Koopmeiners (penalty diep in blessuretijd).

"Als je op een 0-1-achterstand komt, dan doet dat wel wat met het elftal. Ik denk dat het nog erg spannend had kunnen worden als we voor rust ook de 2-1 hadden gemaakt. Nu moesten we drie keer scoren in één helft. We creëerden in de tweede helft helaas te weinig om dat te bewerkstelligen."

Makkelijk gegeven strafschop

Ouwejan baalde vooral van de makkelijk gegeven strafschop aan FC Kairat. De Macedonische scheidsrechter Dimitar Meckarovski legde de bal op de stip nadat doelman Marco Bizot en Aderinsola Eseola na een te korte terugkopbal van Pantelis Hatzidiakos ogenschijnlijk onschuldig met elkaar in botsing kwamen.

"In mijn ogen tikte die spits de bal over Marco heen en liep hij vervolgens zelf tegen hem aan. Het is zijn goed recht om te gaan liggen, maar volgens mij kon Marco hier niets aan doen. Maar goed, je weet dat dit in dit soort wedstrijden kan gebeuren. Het ligt in principe aan onszelf."

Ouwejan weigerde ook de vroege Europese exit af te schuiven op het feit dat AZ smaakmakers Alireza Jahanbakhsh en Wout Weghorst deze zomer kwijtraakte en daar nog geen spelers van dezelfde kwaliteit voor heeft teruggekregen.

"Ik vind dat onze selectie op dit moment sterk genoeg is. We hebben de spelers in huis om ook dit seizoen weer wat moois te laten zien, alleen moet er nog wel het een en ander gebeuren. We hebben in de voorbereiding een paar potjes gespeeld en daarin niet het niveau gehaald dat straks in topwedstrijden het startpunt moet zijn."

"We hebben bepaalde punten waar we voortdurend op hameren. Ik zal hier nu niet zeggen wat die punten zijn, want anders staat het straks allemaal op internet, maar het zijn er vier en die zijn heel belangrijk voor ons. We weten als we dat goed doen, we bijna niet kunnen verliezen."

Wil je elke speelronde op de hoogte blijven van het Europese avontuur van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!