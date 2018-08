Teleurgestelde Ziyech raakt bij Ajax rugnummer 10 kwijt aan Tadic

Ajax nam de 29-jarige Tadic eind juni voor ruim 11 miljoen euro over van Southampton. De Serviër wilde graag met nummer 10 gaan spelen en kreeg die toezegging van directeur spelersbeleid Marc Overmars.

Overmars deed dat in de verwachting dat Ziyech, die zijn oude rugnummer 22 krijgt, zou vertrekken bij Ajax. Een transfer bleef tot dusver echter uit voor de middenvelder, die volgens Overmars baalt van het kwijtraken van zijn rugnummer.

"Enkele weken geleden hebben wij het met Hakim en zijn zaakwaarnemer Mustapha Nakhli besproken. Zij zijn het er niet mee eens", zegt de directeur op de website van Ajax.

"Hakim speelt nu met het nummer waarmee hij bij Ajax begon en de Europa League-finale haalde. Ik heb veel waardering voor de manier hoe Hakim hiermee is omgegaan."

Fans mogen shirt ruilen

Ajax komt de fans tegemoet die al een shirt van Ziyech of Tadic met het oude rugnummer gekocht hebben. De supporters mogen het shirt kosteloos ruilen.

De 25-jarige Ziyech sprak na vorig seizoen uit dat hij na twee jaar wilde vertrekken bij Ajax, maar tot een transfer is het dus nog niet gekomen. De geboren Drontenaar, die deze zomer met Marokko in de groepsfase van het WK strandde, heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2021.

Met Ziyech en Tadic - die toen nog met respectievelijk rugnummer 10 en 11 speelden - bereikte Ajax woensdag ten koste van Sturm Graz de derde voorronde van de Champions League. In Oostenrijk werd mede dankzij een treffer van Tadic met 1-3 gewonnen, nadat het heenduel al in 2-0 geëindigd was.

In de derde voorronde is Standard Luik de tegenstander. De heenwedstrijd in België is dinsdag om 20.00 uur en de return staat een week later om 20.30 uur op het programma.