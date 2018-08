Geïrriteerde Til is het niet eens met kritiek op slordig AZ tegen Kairat

"In welk opzicht vond je ons slordig spelen?", herhaalde Til een klein half uur na de wedstrijd een vraag van een van de verslaggevers in het AFAS Stadion.

"We hebben volgens mij voldoende kansen gecreëerd. Als wij vorige week in de heenwedstrijd niet met 2-0 hadden verloren, had je nu wat anders gezegd. Je zegt dat we slordig waren, omdat je weet dat we in Kazachstan met 2-0 onderuit zijn gegaan, maar we hebben hier gewoon met 2-1 gewonnen."

AZ kwam na een klein half uur spelen op een 0-1-achterstand door een benutte strafschop van Bauyrzhan Islamkhan, waardoor vier doelpunten vereist waren om alsnog door te stoten naar de volgende ronde. Het werden er maar twee; eerst via Til (intikker in de 41e minuut) en daarna Teun Koopmeiners (penalty diep in blessuretijd).

"De deceptie is groot. Ik had hier zelf niet op gerekend, ik denk niemand binnen de club. Maar het is niet anders", aldus Til.

"Kairat zakte de hele wedstrijd in en wachtte op de counter. Dat was vorige week ook al het geval. Deze week waren we er beter op voorbereid en dan win je met 2-1, maar ik denk dat we dit tweeluik vorige week hebben verloren. We gaven toen gewoon niet thuis."

Makkelijk gegeven strafschop

Til baalde ook flink van de makkelijk gegeven strafschop aan FC Kairat. De Macedonische scheidsrechter Dimitar Meckarovski legde de bal op de stip nadat doelman Marco Bizot en Aderinsola Eseola na een te korte terugkopbal van Pantelis Hatzidiakos ogenschijnlijk onschuldig met elkaar in botsing kwamen.

"Ik weet niet of het een penalty was. De scheidsrechter kwam natuurlijk wel uit het Oostblok, dat helpt ook al niet mee. Aan de andere kant mag die penalty ook niet gebeuren. Het was gewoon een fout. Pantelis kon die bal ook gewoon de tribune in rossen", wees de Oranje-international met de beschuldigende vinger naar zijn teamgenoot.

"Het was al met al een frustrerende wedstrijd. Ik vond die spelers van Kairat wel heel erg vervelend. Hun keeper liet vaak genoeg een bal liggen om er vervolgens eentje aan de ballenjongen te vragen, en kwam er daarna opeens achter dat er twee ballen in het veld lagen. Tja, daar houd je alleen deze scheidsrechter mee voor de gek. Maar goed, we kunnen hem niet de schuld geven van deze uitschakeling. We hebben het vorige week laten liggen. Kairat gaat op basis van deze twee duels terecht door. Zij waren beter."

'Uitschakeling geen gevolg van vertrek smaakmakers'

Til weigerde ook de vroege Europese exit af te schuiven op het feit dat AZ smaakmakers Alireza Jahanbakhsh en Wout Weghorst deze zomer kwijtraakte en daar nog geen spelers van dezelfde kwaliteit voor heeft teruggekregen.

"Alireza en Wout zijn er nu niet meer. Zo simpel is het. Vooral ons systeem maakt ons zo goed. Dan kan je niet zeggen dat het niet lukte omdat die twee er niet bij waren. Zij waren ook nog eens de afronders. Ik vind dat de selectie nu compleet is. We hebben met Björn (Johnsen, red.) een nieuwe spits gehaald. Fred (Friday, red.) kan het ook, maar ook bij hem lukte het vandaag niet."