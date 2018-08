Van den Brom na uitschakeling AZ boos vanwege 'arbitrale dwaling'

Het penaltymoment gebeurde halverwege de eerste helft. Na te kort terugkoppen van AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos botste doelman Marco Bizot op Kairat-spits Aderinsola Eseola. Tot ontsteltenis van het AFAS Stadion vond de Macedonische scheidsrechter Dimitar Meckarovski het een strafschop, waaruit Bauyrzhan Islamkhan 0-1 maakte.

"We zijn gestraft door een arbitrale dwaling", baalde Van den Brom, "Natuurlijk ben ik daar boos over. Het sloeg nergens op."

Vorige week zag Van den Brom zijn ploeg het heenduel in de derde voorronde al met 2-0 verliezen bij Kairat. "Na de 1-0 moesten we dus vier keer scoren in plaats van twee en dat is tegen zo'n tegenstander een heel zware opgave.

'We hebben goed gespeeld'

Van den Brom benadrukte daarnaast dat AZ het vorige week zelf verprutst had. "Toen was het heel slecht. Daar ging het echt mis, maar hier hebben we laten zien waartoe we in staat zijn. We hebben alles gegeven en goed gespeeld, maar vier doelpunten was te veel gevraagd tegen dit team."

Uiteindelijk scoorde AZ maar twee keer. Guus Til en Teun Koopmeiners (penalty) waren trefzeker, maar echt spannend werd het niet meer omdat de tweede goal pas in blessuretijd viel.

"Het duurde te lang", besefte Van den Brom. "Dat is ook de verdienste van Kairat. Ze deden er alles aan om te voorkomen dat we er doorheen kwamen en dat mag je ze niet kwalijk nemen. Het is goed dat we ze toch nog verslagen hebben, maar over twee wedstrijden heb je er niets aan."

Door de verrassende uitschakeling tegen Kairat hoeft AZ zich alleen nog maar te richten op de competitie en de KNVB-beker. De ploeg van Van den Brom opent de Eredivisie volgende week zondag thuis tegen NAC Breda.