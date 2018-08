Slutsky vindt dat 'studenten' Vitesse ondanks zege nog veel moeten leren

"Het was een zware wedstrijd", zei Slutsky donderdag na afloop van de 3-1-thuiszege in de return tegen Viitorul bij FOX Sports. "Over het resultaat ben ik uiteraard tevreden, maar ik droom er natuurlijk van dat we de wedstrijd van begin tot eind controleren."

Vitesse kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Tim Matavz. Enkele minuten na rust verdubbelde Bryan Linssen de score.

"Tot de 2-0 controleerden we de wedstrijd en creëerden we veel kansen", analyseerde Slutsky. "We raakten nog twee keer de lat, maar na het tegendoelpunt waren een kwartier lang de controle kwijt. We leken verrast en wisten niet precies hoe we moesten reageren."

Vrijwel direct na de 2-0 maakte Viitorul de aansluitingstreffer en gingen de Roemenen op zoek naar de 2-2, waarmee ze een verlenging zouden afdwingen. Een klein kwartier voor tijd zorgde Roy Beerens alsnog voor de beslissing.

'We zijn nu nog studenten'

"Ik moet de supporters bedanken, want juist in de fase dat wij het zo lastig hadden steunden zij ons enorm", loofde Slutsky het publiek in Arnhem. "Dankzij hen knokten we ons terug in de wedstrijd. Na de 3-1 van Roy Beerens speelden we veel makkelijker."

Ondanks de zege vindt de 47-jarige coach dat zijn spelers nog heel wat progressie kunnen boeken. "Op dit moment zijn we nog studenten. We leren elke wedstrijd en elke training nieuwe dingen, maar we hebben nog niet alle wijsheid in pacht. Dan komen we weleens in de problemen."

In de derde voorronde neemt Vitesse het op tegen FC Basel. "Dat is Champions League-niveau, dus een serieuze test", aldus Slutsky. "We hopen dat we er klaar voor zijn."

Vitesse speelt op donderdag 9 augustus eerst in de GelreDome tegen Basel. Een week later volgt de return in Zwitserland.