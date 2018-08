AZ roemloos uitgeschakeld in tweede voorronde Europa League

AZ kwam in de 28e minuut zelfs op een 0-1-achterstand door een benutte strafschop van Bauyrzhan Islamkhan, maar boog die nog wel om dankzij doelpunten van Guus Til in de 41e minuut en een ook al rake penalty van Teun Koopmeiners diep in blessuretijd.

Het is de tweede keer dat AZ in een voorronde of play-off van de Europa League of de UEFA Cup strandt. In het seizoen 2012/2013 bleek FC Anzhi Makhachkala, onder leiding van Guus Hiddink, te sterk.

Door de verrassende uitschakeling door FC Kairat hoeft AZ zich alleen nog maar op de competitie en de KNVB-beker te richten. De ploeg van trainer John van den Brom opent de Eredivisie volgende week zondag thuis tegen NAC Breda.

Gelijk op zoek naar openingstreffer

Met de weer fitte Koopmeiners en debutant Dorin Rotariu in de basis ging AZ vanzelfsprekend van meet af aan op zoek naar de zo gewenste vroege openingstreffer, maar kansen bleven aanvankelijk uit.

Pas na ruim een kwartier spelen stichtte AZ het eerste gevaar en was het via Fred Friday ook gelijk raak, maar de spits stond ruim buitenspel toen hij de rebound van een afstandsschot van Oussama Idrissi binnentikte.

Gehoopt werd dat dit AZ een boost zou geven om door te drukken, maar tot grote ergernis van het thuispubliek slopen er naarmate de wedstrijd vorderde steeds meer slordigheden in het spel.

FC Kairat kon daardoor zelf ook aan aanvallen denken en de bezoekers werden daar met de rake strafschop van aanvoerder Islamchan nog rijkelijk voor beloond ook, al mochten ze scheidsrechter Dimitar Meckarovski dankbaar zijn.

Ogenschijnlijk onschuldig duel

De Macedoniër legde de bal merkwaardig genoeg op de stip nadat doelman Marco Bizot en Aderinsola Eseola na een te korte terugkopbal van Pantelis Hatzidiakos ogenschijnlijk onschuldig met elkaar in botsing kwamen.

Door de 0-1-achterstand wist AZ dat er liefst vier goals nodig waren om door te gaan. De Noord-Hollanders gingen vanaf dat moment dan ook al in een soort alles-of-nietsmodus spelen. Dat leverde nog voor rust de 1-1 van Til op (een simpele intikker na geklungel van keeper Vladimir Plotnikov bij een hoekschop) en ook bijna de 2-1 van diezelfde Til, ware het niet dat Plotnikov nu wel alert was.

In de tweede helft slaagde AZ er niet in die lijn door te zetten. Echte kansen waren op één hand te tellen. Til schoot ter hoogte van de penaltystip veel te gehaast over, een vrije trap van Koopmeiners verdween net naast het doel van Plotnikov en datzelfde gold voor een kopbal van invaller Myron Boadu.

In de blessuretijd, veel te laat om het nog spannend te maken, viel de 2-1 alsnog dankzij de overtuigend binnengeschoten strafschop van Koopmeiners. Het zorgde ervoor dat AZ toch nog zegevierde, maar het was niet genoeg om een vroege aftocht uit Europa te voorkomen.

