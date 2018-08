Vitesse door in voorronde Europa League na zege op Viitorul

Vitesse-spits Tim Matavz opende voor rust de score in de GelreDome en aan het begin van de tweede helft tekende Bryan Linssen voor de 2-0. Door een snelle aansluitingstreffer van Denis Dragus werd het weer spannend, waarna Roy Beerens een kwartier voor tijd de bevrijdende 3-1 maakte.

In de tweede voorronde stuit de ploeg van trainer Leonid Slutsky op FC Basel. Het wordt voor Vitesse een weerzien met Ricky van Wolfswinkel, die de Arnhemse club vorig jaar verruilde voor de Zwitserse topclub. Als Vitesse ook die ronde overleeft, moet de ploeg nog een play-off spelen voor een plek in de groepsfase van de Europa League.

Feyenoord stroomt als bekerwinnaar pas in de derde voorronde, terwijl AZ al is uitgeschakeld. De Alkmaarse club won donderdag thuis met 2-1 van FC Kairat, maar dat was niet genoeg om de 2-0-nederlaag van vorige week weg te poetsen.

Vitesse sterker voor rust

Vitesse was donderdag in Arnhem voor rust sterker, al was de eerste kans voor Viitorul. Ianis Hagi, de zoon van trainer Georghe Hagi, dwong de Portugese doelman Eduardo tot een uiterste redding.

Na 22 minuten was Vitesse voor het eerst dicht bij een doelpunt. Uit een corner kopte de Deense verdediger Rasmus Thelander op de lat, maar uit de volgende corner was het wel raak. Ditmaal was het verdediger Jake Clarke-Salter die kopte en Matavz die de bal het laatste tikje gaf (1-0).

Gesterkt door de voorsprong ging Vitesse op zoek naar een tweede goal. Beerens leverde een goed schot af, maar doelman Valentin Cojocaru redde. Op slag van rust werd de Roemeense keeper gered door de lat bij een kopbal van Linssen.

Beerens profiteert van fout Viitorul

Kort na rust was de verdiende 2-0 wel een feit. Net als vorige week in Roemenië, was het Linssen die de tweede Vitesse-goal maakte. In een overvol strafschopgebied zag de buitenspeler kans om hard uit te halen, waarop Cojocaru geen antwoord had.

Met die stand leek het tweeluik zo goed als beslist, ware het niet het dat het twee minuten later 2-1 werd. De Nederlandse Viitorul-rechtsback Mailson Lima gaf voor en Dragus schoot laag raak in de verre hoek (2-1).

De spanning was terug, zeker omdat Viitorul ging aandringen. De grootste kans was echter voor Vitesse-invaller Thomas Bruns. Op aangeven van Navarone Foor had hij de bal voor het inschieten, maar de poging van Bruns ging naast.

Een kwartier voor tijd was de bevrijdende 3-1 alsnog een feit. Viitorul-verdediger Sebastian Mladen kopte te kort terug op zijn doelman en Beerens profiteerde. De ervaren aanvaller lobde de bal in het doel, waardoor Vitesse wist dat het Europees avontuur een vervolg krijgt.