Higuain verruilt Juventus voor AC Milan, Bonucci keert terug naar Turijn

De ruil komt niet als een verrassing. In Italiaanse media werd de afgelopen dagen al melding gemaakt van de transfers.

Higuain was bij Juventus niet meer zeker van een basisplaats door de komst van Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller kwam vorige maand voor 112 miljoen euro over van Real Madrid. In het huurcontract van Higuain is een optie tot koop opgenomen.

Higuain werd in 2016 door Juventus voor 90 miljoen euro - destijds een recordbedrag in de Serie A - overgenomen van Napoli. In twee seizoenen voor de 'Oude Dame' speelde hij 73 competitieduels waarin hij 40 doelpunten maakte.

De dertigjarige Higuain won met Juventus tweemaal de landstitel en twee keer de Coppa Italia. Vorig jaar verloor de 75-voudig international met de Italiaanse topclub de Champions League-finale tegen Real Madrid (1-4). Behalve voor Juventus en Napoli speelde Higuain ook zeven seizoenen voor Real Madrid en in eigen land voor River Plate.

Bonucci keert terug bij Juventus

Bonucci keert na een seizoen terug bij Juventus. De 31-jarige Italiaanse verdediger verruilde de Italiaanse kampioen in de zomer van 2017 nog voor 42 miljoen euro voor Milan.

Bij de 'Rossoneri' kreeg Bonucci direct de aanvoerdersband en kwam hij tot 35 competitieduels en 2 doelpunten. De tachtvoudig international speelde voor zijn overgang zeven seizoenen voor Juventus.

Naast Higuain en Bonucci is ook Mattia Caldara betrokken bij de ruildeal tussen Juventus en Milan. De Italiaanse verdediger speelt komend seizoen voor de ploeg uit Milaan.

De 24-jarige Caldara werd begin vorig jaar door Juventus voor 19 miljoen euro overgenomen van Atalanta Bergamo, waarvoor hij nog 1,5 jaar op huurbasis uitkwam. De eenvoudig international speelde hierdoor geen enkele wedstrijd voor Juve.

