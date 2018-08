Feyenoord treft Nederlands getint Trencin in derde voorronde Europa League

Trencin haalde donderdagavond in de return voor eigen publiek met 4-1 uit tegen Zabrze, nadat de ploeg de heenwedstrijd in Polen al met 0-1 had gewonnen. De Nederlanders Achraf El Mahdioui en Joey Sleegers hadden een basisplaats bij Trencin. Philippe van Arnhem viel vlak voor tijd in.

Feyenoord speelde nooit eerder tegen Trencin, dat in 2015 en 2016 kampioen van Slowakije werd. Afgelopen seizoen eindigde de club als vijfde in de competitie, waarna in de play-offs een Europees ticket werd veroverd.

De ploeg wordt gecoacht door Nederlander Ricardo Moniz, die eerder trainer was van onder meer FC Eindhoven en Red Bull Salzburg.

Weerzien voor Sleegers

Voor Sleegers wordt de confrontatie met Feyenoord een weerzien met zijn oude club. De 24-jarige middenvelder doorliep de jeugdopleiding van de club en is na FC Eindhoven, NEC en VVV-Venlo nu in Slowakije beland.

Naast El Mahdioui, Sleegers en Van Arnhem, staan er met Desley Ubbink en Milton Klooster nog twee Nederlanders onder contract bij Trencin.

Feyenoord gaat op donderdag 9 augustus eerst op bezoek bij Trencin en een week later is de return in De Kuip. Als de Rotterdammers de derde voorronde doorkomen, moeten ze nog een ronde overleven om de groepsfase van de Europa League te halen.

Voordat Feyenoord begint aan het Europese avontuur, speelt het elftal zaterdag nog om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 18.00 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.

