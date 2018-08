Vitesse begint met Bero in plaats van Bruns aan return tegen Viitorul

Trainer Leonid Slutsky voert ten opzichte van de heenwedstrijd tegen Viitorul verder geen wijzigingen door in zijn opstelling. De 22-jarige Bero, die deze zomer werd overgenomen van het Turkse Trabzonspor, staat op het middenveld met Navarone Foor en Thulani Serero.

Bij Vittorul zijn er opnieuw basisplaatsen voor de Nederlandse verdedigers Mailson Lima en Bradley de Nooijer. De 24-jarige Lima en de vier jaar jongere De Nooijer speelden vorig jaar nog voor FC Dordrecht. De Nooijer is de zoon van Gérard de Nooijer, die trainer is van de Dordtenaren.

Aanvoerder van de Roemeense ploeg is de negentienjarige Ianis Hagi. Hij is de zoon is van trainer Gheorghe Hagi, die gezien wordt als de beste Roemeense voetballer ooit. In de jaren negentig speelde Hagi voor Real Madrid en FC Barcelona.

Ook AZ komt in actie

Vitesse tegen Viitorul begint donderdagavond om 20.00 uur in de GelreDome en staat onder leiding van de Schotse arbiter Kevin Clancy.

De heenwedstrijd vorige week in Roemenië eindigde in 2-2 en dus moet Vitesse winnen of met 0-0 of 1-1 gelijkspelen om door te gaan naar de derde voorronde. De winnaar van het tweeluik stuit in de derde voorronde op FC Basel.

Voor Vitesse zou dat een weerzien met Ricky van Wolfswinkel betekenen. De spits verliet de club uit Arnhem vorig jaar voor de Zwitserse topclub.

Ook AZ speelt donderdag in de tweede voorronde van de Europa League. De Alkmaarders trappen om 20.45 uur af tegen FC Kairat. De heenwedstrijd werd vorige week in Kazachstan met 2-0 verloren.

Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Thelander, Clarke-Salter, Büttner; Foor, Serero, Bero; Beerens, Matavz, Linssen

Opstelling Viitorul: Cojocaru; Lima, Tiru, Mladen, De Nooijer; Achim, Baluta, Vina; Dragus, Hagi, Houri

