Willem II versterkt zich op huurbasis met linksback uit Ecuador

Willem II bereikte eerder al een akkoord met SD Aucas over de huur van Palacios. De verdediger doorstond woensdag de medische keuring in Tilburg, waar ook zijn verblijfs- en werkvergunning in orde werden gemaakt.

Technisch directeur Joris Mathijsen van Willem II is blij met de komst van Palacios. "Via Piet de Visser zijn we in contact gekomen met SD Aucas", vertelt hij op de website van de nummer dertien van het afgelopen seizoen in de Eredivisie.

"Wij hebben Diego bekeken en raakten overtuigd van zijn kwaliteiten", vervolgt Mathijsen. "Diego is een opkomende back en heeft een goede tackle en veel positieve agressiviteit in huis."

Palacios was bij Aucas bezig aan zijn derde seizoen. De jeugdinternational kwam bij de club uit Quito tot 23 competitiewedstrijden en scoorde daarin eenmaal.

Palacios is achtste aanwinst

Voor Willem II is Palacios al de achtste aanwinst voor het nieuwe seizoen. Eerder haalde de Brabantse club James McGarry (Wellington Phoenix), Dries Sadikki (Fortuna Sittard), Pol Llonch (Wisla Krakow), Thomas Meissner (ADO Den Haag, was al gehuurd), Atakan Akkaynak (Bayer Leverkusen), Dimitris Kolovos (KV Mechelen, huur), Michael Woud (Sunderland).

Willem II begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie op zaterdag 11 augustus met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo.