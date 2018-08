Van Bommel benoemt De Jong tot aanvoerder bij PSV

De aanvaller droeg de aanvoerdersband al in de oefenduels in aanloop naar het nieuwe seizoen. De Jong is zaterdag automatisch ook de captain tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord.

Mark van Bommel, die tijdens dat duel in het Philips Stadion zijn officiële debuut als PSV-coach maakt, was er al enige tijd over uit dat de ervaren spits zijn eerste aanvoerder is. "Dat was intern al een poos duidelijk."

De Jong was al eerder aanvoerder van PSV, maar verloor die verantwoordelijkheid aan het begin van vorig seizoen aan Van Ginkel. Toenmalig coach Phillip Cocu stelde dat De Jong zich daardoor meer op zijn spel kon richten.

De spits belandde onder Cocu zelfs op de bank en wist maar moeizaam het net te vinden. In de tweede seizoenshelft hielp hij PSV echter met de nodige treffers aan de landstitel. Hij verlengde vorige maand zelfs zijn contract in Eindhoven.

'Zie wedstrijd niet als een test'

PSV neemt het duel om de Johan Cruijff Schaal bijzonder serieus, stelt Van Bommel. Hij ziet de wedstrijd niet als een veredeld oefenduel of een test om te zien of zijn ploeg klaar is voor het nieuwe seizoen.

"Als je een test doorstaat, betekent het dat je klaar bent. We zijn een aantal weken geleden begonnen en willen ergens naartoe waar we op dit moment nog niet zijn. Wel zie ik veel progressie", zei hij donderdag op een persconferentie.

"Wat voor wedstrijd je ook speelt, je moet winnen. Maar natuurlijk, een prijs winnen door maar één wedstrijd te spelen: hoe makkelijk kan het zijn?"

Het duel om de Johan Cruijff Schaal wordt zaterdag in Eindhoven gespeeld en begint om 18.00 uur.