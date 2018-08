Van Bronckhorst verkiest Bijlow boven Vermeer als eerste keeper Feyenoord

Bijlow is in De Kuip de opvolger van Brad Jones. De 36-jarige Australiër, die twee seizoenen onder de lat stond in De Kuip, tekende woensdag bij Al Nassr uit Saoedi-Arabië.

Van Bronckhorst maakte zijn beslissing donderdag bekend op de persconferentie in Zeist in de aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal zaterdag tegen landskampioen PSV.

"Justin is vanaf nu onze eerste keeper", zei de trainer van de bekerwinnaar. "Die keuze had ik vanaf dag één dit seizoen in mijn hoofd. Het vertrouwen in Justin is erg groot."

Bijlow, die de jeugdopleiding van Feyenoord doorliep, staat al jaren te boek als een groot talent. Door blessures van Jones en Vermeer debuteerde hij in augustus 2017 tegen FC Twente in de hoofdmacht en in totaal speelde hij drie Eredivisie-wedstrijden. Hij heeft ook al zes interlands voor Jong Oranje achter zijn naam staan.

Vermeer opnieuw tweede keus

Door de keuze voor Bijlow moet Vermeer wederom genoegen nemen met een plaats op de reservebank. De oud-doelman van Ajax verloor vorig jaar na een zware blessure al de concurrentiestrijd van Jones.

Vermeer maakte het afgelopen seizoen vervolgens op huurbasis af bij Club Brugge, waar hij wederom tegen een blessure aanliep. Hij begon niet volledig fit aan het huidige seizoen.

"We wisten al een paar weken dat Brad naar Saoedi-Arabië wilde", zei Van Bronckhorst. "Voor Kenneth is de situatie nu anders. Hij mag niet vertrekken."

De trainers en captains met de Johan Cruijff Schaal

Feyenoord zonder Jörgensen en Ayoub

Van Bronckhorst moet het in het Philips Stadion nog stellen zonder Nicolai Jörgensen en de van FC Utrecht overgekomen Yassin Ayoub. De andere aanwinst Luis Sinisterra kan mogelijk wel spelen.

De coach maakte woensdag al bekend dat Robin van Persie de nieuwe aanvoerder van de Rotterdammers is. De 34-jarige spits is de opvolger van Karim El Ahmadi, die inmiddels bij het Saoedische Al Ittihad speelt.

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal begint zaterdag in Eindhoven om 18.00 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.