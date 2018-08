FC Basel verkiest Zwitser Koller boven Frank de Boer als trainer

De Boer liet woensdagavond bij Ziggo Sport nog weten dat Basel interesse in hem had. "Maar ik denk niet dat ik de enige ben die op het lijstje staat. Het is een interessante club, dat zeker", zei hij.

De 112-voudig international van Oranje zit sinds september vorig jaar zonder club nadat hij al na 77 dagen werd ontslagen bij Crystal Palace. Een jaar eerder kende hij ook geen succesvolle periode bij Internazionale.

Tussen december 2010 en mei 2016 was De Boer wel zeer succesvol als trainer van Ajax. Hij werd vier keer kampioen en won één keer de Johan Cruijff Schaal met de club waarvoor hij ruim tien jaar speelde.

Koller keert terug naar vaderland

Voor de 57-jarige Zwitser Koller betekent zijn avontuur bij Basel een terugkeer naar zijn vaderland, waar hij in het begin van zijn trainersloopbaan onder meer FC St. Gallen en Grasshoppers onder zijn hoede had.

Vervolgens was hij in clubverband nog werkzaam bij 1.FC Köln en VfL Bochum. Tussen 2011 en 2017 fungeerde Koller, die in Basel voor twee jaar tekent, als bondscoach van Oostenrijk.

Bij de twintigvoudig landskampioen Basel, die de titel vorig seizoen aan Young Boys moest laten, staat spits Ricky van Wolfswinkel onder contract. De club is dramatisch aan het nieuwe seizoen begonnen met één punt uit twee competitieduels en eliminatie in de tweede voorronde van de Champions League.