Huntelaar benadrukt dat 'klein succesje' in Graz pas begin is voor Ajax

De ervaren spits (34) had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de verdiende 1-3-zege, waardoor Ajax - dat vorig seizoen Europees voetbal misliep - in ieder geval zeker is van een plek in de groepsfase van de Europa League.

"Het is een klein succesje, maar we willen meer. We moeten ons nu focussen op de komende twee wedstrijden tegen Standard Luik en daarin zullen we nog beter moeten spelen om door te gaan", zei Huntelaar na het duel tegen Ziggo Sport.

De oud-speler van onder meer Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 vond dat Ajax vooral voor rust niet naar vermogen speelde in de Merkur Arena. Hij zag vooral dat zijn ploeg te onrustig was.

"In de eerste helft lieten we het spel te veel heen en weer gaan. Dat hebben we aangegeven in de rust. Daarna gingen we rustiger spelen en kregen we minder counters tegen."

Ervaren spelers

Volgens Huntelaar hielp het mee dat Ajax nu met onder anderen Daley Blind en Dusan Tadic meer ervaren spelers in de ploeg heeft, die weten wat er tijdens een wedstrijd wordt gevraagd. Mede daardoor ging het in de tweede helft beter volgens de spits.

"We hadden iets meer controle. Je kunt niet iedere keer de diepte in gaan, de bal verliezen en omschakelen. Dan blijf je heen en weer voetballen. Je moet de momenten kiezen waarop je de wedstrijd kunt killen en dat hebben we de tweede helft beter gedaan dan de eerste."

Ajax gaat volgende week dinsdag op bezoek bij Standard en speelt exact een week later de return in de Johan Cruijff Arena.

Daarna moet nog een ronde worden overleefd voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.

