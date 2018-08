Assist Memphis bij oefenzege Lyon, Arsenal klopt Chelsea na penalty's

Memphis leverde vijf minuten voor rust de assist op de openingstreffer van Marcelo voor Lyon tegen Benfica. Nog voor de onderbreking tekende oud-Ajacied Bertrand Traoré voor de tweede treffer van de Fransen.

In de tweede helft knokte Benfica zich terug in de wedstrijd. Na een klein uur spelen maakte Pizzi de aansluitingstreffer en vijf minuten later zorgde Marcelo met een eigen doelpunt voor de gelijkmaker.

Het duel leek op een strafschoppenserie af te stevenen, maar zeven minuten voor tijd bezorgde invaller Martin Terrier Lyon alsnog de overwinning.

Memphis speelde tot een kwartier voor tijd mee bij Lyon, waarbij ook Kenny Tete een basisplaats had. De verdediger werd halverwege de tweede helft gewisseld.

De wedstrijd in het Portugese Sao Joao da Venda maakte deel uit van de International Champions Cup. Daarbij nemen achttien Europese topteams het in de voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen elkaar op. Na drie duels per ploeg wordt een eindstand opgemaakt.

Arsenal-Chelsea

In Dublin opende Antonio Rüdiger al na vijf minuten de score voor Chelsea tegen Arsenal. Tien minuten later kreeg Alvaro Morata de uitgelezen kans om de voorsprong van de 'Blues' te vergroten, maar de Spanjaard miste een strafschop.

Chelsea leek lange tijd op weg naar de winst, maar diep in blessuretijd bracht invaller Alexandre Lacazette de 'Gunners' toch nog langszij. Daardoor moesten penalty's de beslissing brengen in de wedstrijd.

Arsenal won de strafschoppenserie met 6-5. Ruben Loftus-Cheek miste namens Chelsea, waarna Alex Iwobi voor de beslissing zorgde.

Ook de confrontatie tussen Arsenal en Chelsea was in het kader van de strijd om de International Champions Cup.