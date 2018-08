Slutsky denkt dat Vitesse ondanks thuisvoordeel moet oppassen voor Viitorul

"Natuurlijk zijn wij beter dan onze tegenstander, maar niet drie keer zo sterk", zegt Slutsky woensdagavond op zijn vooruitblikkende persconferentie. "Dus we hebben een probleem als er ook maar iemand te makkelijk over gaat denken."

Vitesse speelde in de heenwedstrijd in Roemenië met 2-2 gelijk tegen Viitorul, waardoor de Arnhemmers in de return voldoende hebben aan een doelpuntloos gelijkspel.

"Dit is de Hagi-school met veel talent", doelt de Rus op de club van trainer en eigenaar Gheorghe Hagi. "Dus oppassen is het devies. Als we honderd procent naar ons kunnen spelen, maken we een goede kans om verder te gaan."

Tien invallers

Viitorul spaarde afgelopen maandag bijna alle basiskrachten in de Roemeense competitie. "Zij speelden afgelopen maandag met tien invallers in de competitie, dus reken maar dat ze het serieus nemen."

In de heenwedstrijd kwam Viitorul met 2-0 voor, maar poetste Vitesse de achterstand weg dankzij treffers van Tim Matavz en Bryan Linssen. In de laatste tien minuten moesten de Roemenen vanwege een rode kaart met tien man verder, maar de ploeg van Slutsky profiteerde niet van de overtalsituatie.

"We moeten leren van de fouten die we in de eerste wedstrijd hebben gemaakt", vindt Slutsky. "Dat is niet raar, want het was onze eerste officiële wedstrijd van dit seizoen."

In tegenstelling tot Viitorul moet Vitesse nog beginnen aan de competitie. De Eredivisie gaat pas op vrijdag 10 augustus van start.

Matavz

Slutsky is van plan zijn opstelling in de return op een aantal plaatsen te wijzigen, maar hij wil nog niet bekendmaken welke spelers de nieuwe basisploeg vormen. Mogelijk moet Vitesse het wel zonder Matavz stellen. De spits trainde woensdag apart van de groep.

De return tussen Vitesse en Viitorul begint donderdagavond om 20.00 uur in Arnhem.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League