UEFA verlengt dopingschorsing Nasri naar anderhalf jaar

Nasri bleek in februari vorig jaar tevergeefs met terugwerkende kracht een medisch attest te hebben aangevraagd. De UEFA wees dat verzoek af, waarna de 41-voudig international naar het sporttribunaal CAS stapte.

Ook daar vond hij geen gehoor, waarna de UEFA de straf uitsprak. De middenvelder ging daarop in hoger beroep, maar dat resulteerde in een langere straf.

Door de nieuwe schorsing mag de 31-jarige Nasri, die sinds begin dit jaar zonder club zit, tot januari volgend jaar geen officiële wedstrijden spelen.

Volgens de UEFA is Nasri "schuldig aan het gebruik van een middel dat op de verboden lijst staat van antidopingorganisatie WADA".

Infuusbehandeling

Nasri's advocaat meldde dat de positieve test het resultaat is van een infuusbehandeling die hij tijdens een vakantie eind 2016 in Los Angeles onderging, nadat hij daar ziek was geworden en over had moeten geven.

Destijds kwam Nasri op huurbasis uit voor Sevilla. In januari werd zijn contract bij het Turkse Antalyaspor ontbonden. Eerder speelde hij ook voor onder meer Arsenal en Manchester City.