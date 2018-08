Van Bronckhorst kiest Van Persie als nieuwe aanvoerder Feyenoord

"Het is voor mij een hele eer om aanvoerder te zijn van Feyenoord. Zeker omdat ik bij deze club opgegroeid ben", zegt Van Persie woensdag in een kort bericht op de website van de club.

Van Bronckhorst vond het niet lastig om Van Persie als aanvoerder te kiezen. "Vanaf het moment dat Robin hier binnen kwam heeft hij een hele goede invloed gehad op de andere jongens", vertelt de coach aan RTV Rijnmond. "dus deze logische beslissing heeft voor mij geen moment ter discussie gestaan."

De KNVB-bekerwinnaar maakte ook bekend dat Jordy Clasie, die voor een jaar gehuurd is van Southampton, tweede aanvoerder is. De 27-jarige Clasie was in het seizoen 2014/2015, zijn laatste jaar voor zijn vertrek naar Engeland, al eerste captain.

Jones

Eric Botteghin is aangewezen als derde aanvoerder en Steven Berghuis vierde. In de oefenwedstrijd zondag in De Kuip tegen Levante (2-1 winst) droeg doelman Brad Jones, die woensdag getekend heeft bij het Al Nassr uit Saoedi-Arabië, de band.

"We wisten al een tijdje dat Brad naar het buitenland wilde, maar we hebben gewacht op de terugkeer van Kenneth (Vermeer, red.)", laat Van Bronckhorst weten. "Hij is weer bijna fit, dus vandaar de keuze om Brad te laten gaan. We gaan door met onze huidige keepers en een mogelijke versterking."

Van Bronckhorst weet al wie hij komend seizoen als eerste keeper aanwijst. Hij maakt donderdag bekend of Kenneth Vermeer of Justin Bijlow de voorkeur onder de lat krijgt.

Arsenal

Van Persie was bij Arsenal ook al een jaar aanvoerder. Hij volgde bij de 'Gunners' in 2011 Cesc Fàbregas, waarna hij in 2012 naar Manchester United vertrok.

Bij het Nederlands elftal droeg Van Persie van 2013 tot 2015 de band. Bondscoach Louis van Gaal verkoos hem destijds boven Wesley Sneijder, waarna Danny Blind op termijn de voorkeur gaf aan Arjen Robben.

Zaterdag zal Van Persie de aanvoerdersband voor het eerst dragen bij Feyenoord. De Rotterdammers spelen dan tegen landskampioen PSV om de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 18.00 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.