Voorwaardelijke celstraf voor Marokkaanse international Harit

Ook kreeg de Schalke 04-speler van de rechtbank in Marrakesh een boete van omgerekend 780 euro opgelegd, meldt Sporza woensdag.

Harit reed in Marokko met zijn auto een voetganger aan. Het ongeval gebeurde in Marrakesh, waar de 21-jarige middenvelder vakantie vierde na de uitschakeling van Marokko in de groepsfase van het WK in Rusland.

Het 28-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Harit werd na het ongeval gearresteerd, maar mocht het proces in vrijheid afwachten.

Harit kwam op het WK alleen in de eerste groepswedstrijd tegen Iran in actie. Hij werd in de met 0-1 verloren wedstrijd na 82 minuten gewisseld.

De viervoudig international speelt sinds vorig seizoen bij Schalke 04, dat hem overnam van FC Nantes. Hij werd in mei uitgeroepen tot de beste jongere in de Bundesliga.