Mourinho draait bij na oefenzege Manchester United op Real Madrid

De Engelsen wonnen het duel in de zogeheten International Champions Cup door goals van Alexis Sánchez en Ander Herrera. Karim Benzema maakte nog voor rust de aansluitingstreffer in het Hard Rock Stadium in Miami.

"Heel de voorbereiding zijn mijn professionele spelers geweldig. We spelen tegen goede ploegen, terwijl we maar een paar volwassen spelers ter beschikking hebben en heel veel kinderen. Ze zijn nog erg jong", zegt Mourinho woensdag op de website van United.

Na de oefennederlaag zaterdag tegen Liverpool (4-1) benadrukte Mourinho nog dat hij WK-gangers als Paul Pogba, Marcus Rashford, Jesse Lingard en Marouane Fellaini miste. De trip naar de VS had volgens de de trainer geen zin met deze selectie.

"We zijn hier niet om het elftal te verbeteren, maar puur en alleen om te overleven en niet al te slechte resultaten te boeken, dus dit doet me helemaal niets. Waarom niet? Dit is mijn elftal niet, de meeste van deze jongens gaan dit seizoen niet spelen. Dit is nog niet eens de helft van mijn elftal, nog geen dertig procent zelfs."

Timothy Fosu-Mensah

De kritiek van Mourinho leidde tot geruchten in de Britse pers dat hij aanstuurde op een breuk met United, waar hij sinds 2016 werkzaam is. Woensdag lijkt Mourinho toch weer tevreden bij United, al is hij vooral lovend over zijn ervaren krachten.

"Spelers als Herrera, Bailly, Darmian en Mata waren fenomenaal tijdens de voorbereiding. Ze geven alles voor de club", aldus Mourinho, die drievoudig Oranje-international Timothy Fosu-Mensah de negentig minuten liet volmaken tegen Real.

Onder anderen David De Gea en Juan Mata speelden ook de hele wedstrijd, terwijl de 18-jarige Nederlander Tahith Chong op de bank bleef. Bij Real ontbraken veel meer vaste krachten. Benzema en Gareth Bale waren de bekende namen in de basis en na rust deed Martin Ödegaard, vorig seizoen nog verhuurd aan sc Heerenveen, een half uur mee.

Zondag sluit Manchester United de voorbereiding af met een oefenduel in München met Bayern München. Het Premier League-seizoen begint voor United op vrijdag 10 augustus met een thuiswedstrijd tegen Leicester City.

Bekijk het programma in de Premier League