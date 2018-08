Keeper Jones verruilt Feyenoord voor Al Nassr uit Saoedi-Arabië

Jones was de afgelopen twee seizoenen eerste doelman bij Feyenoord, maar ging zijn plek nu waarschijnlijk verliezen aan de twintigjarige Justin Bijlow.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst had aangekondigd zaterdag voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV zijn definitieve keuze te maken. Door het vertrek van Jones wordt Bijlow de eerste doelman van de Rotterdammers.

Jones kwam in de zomer van 2016 naar Feyenoord en kreeg toen direct een basisplaats in De Kuip. De Australiër leverde in zijn eerste seizoen een belangrijke bijdrage aan het eerste kampioenschap van de club sinds 1999.

De 36-jarige keeper had nog een contract bij Feyenoord tot medio 2019, maar die overeenkomst is in overleg ontbonden. Al Nassr hoeft daardoor geen transfersom te betalen.

"Mijn gezin en ik hebben een geweldige tijd gehad in Rotterdam en bij de club. Ik koester vele mooie herinneringen, maar uiteraard zal ik vooral het veroveren van de landstitel en de huldiging op de Coolsingel nooit vergeten", zegt de keeper op de website van Feyenoord.

Jones, oud-doelman van onder meer NEC Nijmegen, Liverpool en Middlesbrough, treft bij Al Nassr de Marokkaanse Nederlander Nordin Ambrabat, die deze transferperiode overkwam van het Engelse Watford FC.

Delle

Martin van Geel, technisch directeur van Feyenoord: "Brad heeft het hier fantastisch gedaan en is nog steeds een keeper van topniveau. We kunnen het ons permitteren een prima doelman te laten vertrekken."

Feyenoord wil het vertrek van Jones opvangen door een nieuwe derde doelman aan te trekken. Joris Delle zou een van de kandidaten voor die rol zijn, zo meldt Voetbal International. De Fransman is transfervrij nadat hij vorig seizoen voor NEC Nijmegen speelde.

Keeper Kenneth Vermeer behoort ook nog tot de selectie van de Rotterdammers, maar hij is nog geblesseerd. Het afgelopen half jaar werd de 32-jarige Vermeer verhuurd aan Club Brugge.