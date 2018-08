Ajax hoopt in Graz zeldzaam doemscenario uit 2013 te voorkomen

Destijds verloor Ajax tijdens de return van de zestiende finales in de Europa League met dezelfde cijfers van de Roemenen, die vervolgens de strafschoppen beter namen.

Zes keer eerder bereikte Ajax wél de volgende ronde nadat het thuisduel met 2-0 werd gewonnen. In de vorige eeuw gebeurde dat in de Europa Cup I tegen Besiktas (1966/1967), Fenerbahçe (1968/1969) en Dynamo Dresden (1971/1972) en in de UEFA Cup tegen 1. FC Kaiserslautern (1992/1993).

Na de eeuwwisseling bleek de thuiswedstrijd ook in confrontaties met Apollon Limasol (2001/2002 in de UEFA Cup) en Schalke 04 (twee seizoenen geleden in de Europa League) de opmaat naar de volgende ronde.

Een sterker Ajax versloeg Sturm Graz tijdens de eerste confrontatie in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 door treffers van Hakim Ziyech en Lasse Schöne.

Zeldzaam

De ploeg van trainer Erik ten Hag kan ook vertrouwen putten uit de Europese geschiedenis van Oostenrijkse clubs, die in slechts vier van de 24 gevallen een 2-0-verlies uit de uitwedstrijd op eigen veld goedmaakten.

De laatste keer was in het seizoen 1995/1996. Destijds poetste Rapid Wien in de achtste finales van de Europa Cup II de uitnederlaag tegen Sporting Lissabon weg door thuis met 4-0 te winnen.

Bovendien was Sturm Graz in het verleden slechts één keer te sterk voor een Nederlandse ploeg. Feyenoord werd in 2000 met 2-1 verslagen in de voorronde van de Champions League, waarna een 1-1-gelijkspel in De Kuip volstond om het miljoenenbal te halen.

Sturm Graz-Ajax begint woensdag om 20.30 uur in de Merkur Arena en staat onder leiding van de Poolse arbiter Bartosz Frankowski. Mocht Ajax doorgaan, dan wacht Standard Luik in de derde voorronde.