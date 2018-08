PSV'er Arias tekent voor vijf seizoenen bij Atlético Madrid

De Eindhovenaren ontvangen volgens Spaanse media een transfersom van 11,5 miljoen euro voor Arias. Hij had nog een contract bij PSV tot medio 2019.

De 26-jarige verdediger speelde sinds de zomer van 2013 voor PSV, dat hem destijds overnam van Sporting Lissabon. Hij kwam tot 172 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij 10 keer scoorde en 21 assists gaf.

Tijdens zijn periode bij PSV werd Arias in zowel 2015, 2016 als dit jaar kampioen van Nederland. Bovendien won hij in 2015 en 2016 de Johan Cruijff Schaal met de club.

De 45-voudig international van Colombia, die op het WK met zijn land tot de achtste finales reikte, werd de voorbije dagen al genoemd als potentiële versterking voor Atlético, waar hij als opvolger geldt van de aan Internazionale verhuurde Sime Vrsaljko. Ook werd Arias nadrukkelijk in verband gebracht met Napoli.

Atlético won vorig seizoen de Europa League en stond in 2014 en 2016 in de finale van de Champions League. In 2014 werd de club bovendien kampioen van Spanje.

Arias is de derde basisspeler die deze zomer wegvalt bij PSV. Eerder keerde de gehuurde Marco van Ginkel terug naar Chelsea en tekende Joshua Brenet een verbintenis bij Hoffenheim.

Dumfries

PSV speelde al in op een vertrek van Arias, want de 24-voudig landskampioen nam eerder deze zomer Denzel Dumfries over van sc Heerenveen.

Daarnaast legde de club waar Mark van Bommel dit seizoen hoofdtrainer is Angeliño (Manchester City), Nick Viergever (Ajax) en Lars Unnerstall (VVV-Venlo) vast. Unnerstall wordt nog wel een jaar verhuurd aan VVV.

Het seizoen begint voor landskampioen PSV zaterdag met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen bekerwinnaar Feyenoord. Op zaterdag 11 augustus is FC Utrecht in het Philips Stadion de opponent in de eerste Eredivisie-speelronde.