Verbeek: 'AZ moet niet opnieuw blind naar voren rennen tegen FC Kairat'

"AZ speelt vaak aanvallend met veel mensen voor de bal, maar dat werkt alleen als de tegenstander minder sterk is", zegt Verbeek tegen NUsport in aanloop naar de return van donderdag in het AFAS Stadion.

"FC Kairat heeft meer ritme en was vorige week feller. Bij balverlies bleek AZ dan ook heel kwetsbaar, want er was geen defensieve balans. De backs speelden als buitenspelers en er lag te veel ruimte tussen het middenveld en de verdediging. Hopelijk hebben ze van die wedstrijd geleerd."

De pijnlijke nederlaag van vorige week heeft Van den Brom in ieder geval in een lastig parket gebracht. Zijn ploeg moet voor eigen publiek minstens twee keer scoren om er een verlenging uit te slepen, maar tegelijkertijd liggen de counters van Kairat op de loer.

De Kazachse formatie, die zich nog nooit voor een Europees hoofdtoernooi wist te plaatsen, kwam er vorige week regelmatig gevaarlijk uit in de omschakeling en had AZ vaker dan twee keer pijn kunnen doen.

Blind naar voren

Het lijkt Verbeek dan ook een slecht idee als AZ donderdagavond roekeloos op goals gaat jagen. "Het is geen optie om net als in de heenwedstrijd blind naar voren te rennen. Dan lopen de spelers van AZ direct weer in het mes", waarschuwt de 56-jarige analyticus, tussen 2010 en 2013 zelf coach van de Alkmaarders.

"Het is echt niet onmogelijk om in negentig minuten twee keer te scoren, dus het is vooral belangrijk om de verdediging op orde hebben. Beter is dan ook om vanuit een goede organisatie op zoek te gaan naar doelpunten, dan dat je direct in de counter die belangrijke uittreffer om de oren krijgt."

AZ moet in ieder geval alles op alles zetten om te voorkomen dat de club voor het tweede jaar op rij in een Europees hoofdtoernooi ontbreekt. Verbeek verwacht dat de nummer drie van het vorige Eredivisie-seizoen ook in de return een zware kluif zal hebben aan FC Kairat.

"In Nederland zeggen we al snel dat buitenlandse ploegen niet zo goed zijn, maar ik vind dat Kairat een heel aardig team heeft. Het elftal staat defensief goed, is fysiek sterk én er zit een scorende spits bij. Op het WK hebben we bij Engeland en Kroatië gezien dat je geen sterrenelftal nodig hebt om ver te komen."

Vitesse

De return tussen AZ en FC Kairat in de tweede voorronde van de Europa League begint donderdag om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dimitar Meckarovski uit Macedonië.

Vitesse, de andere Nederlandse club in de tweede voorronde van de Europa League, speelt om 20.00 uur thuis tegen FC Viitorul. Het heenduel eindigde in 2-2.

Bekijk het volledige programma in de voorronde van de Europa League

Wil je elke speelronde op de hoogte blijven van het Europese avontuur van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!