Ten Hag laat niets los over eventuele basisplek Blind en Tadic tegen Graz

Tijdens de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League van vorige week (2-0-winst) in de Johan Cruijff ArenA viel zowel Blind als Tadic na rust in. Het duo miste het grootste deel van de voorbereiding.

"We hebben ze niet voor niets gehaald en moeten ze gaan integreren. De voorbereiding is voorbij, dus dat moet in het seizoen voltrokken worden. We zullen daar een weg in moeten vinden", zei Ten Hag dinsdag op een persconferentie.

De 48-jarige coach zal zich bij zijn keuze in ieder geval niet laten leiden door de internationale spelersvakbond FIFPro, die maandag opnieuw zijn zorgen uitte over de gezondheid van spelers die hebben deelgenomen aan het WK.

Ajax deed vorige week alweer een beroep op WK-gangers als Tadic, Lasse Schöne, Hakim Ziyech en Nicolas Tagliafico, terwijl Blind inviel nadat hij pas een weekje in training was.

"Ik denk dat de FIFPro bij de Europese bond moet zijn en niet bij de clubs", zei Ten Hag. "Wij stellen de kalender niet samen. Het is wel zo dat we tijdens het seizoen gaan kijken of bepaalde spelers een extra weekje rust nodig hebben."

Goed gevoel

Ten Hag, die weer kan beschikken over de vorige week geschorste Zakaria Labyad, heeft naar aanleiding van de gewonnen heenwedstrijd een goed gevoel over de return.

"Natuurlijk nemen we een goed gevoel mee en mochten we ervan genieten, maar we gingen snel over tot de orde van de dag. Veel dingen gingen goed, maar ook veel dingen waren voor verbetering vatbaar en daarmee zijn we aan de slag gegaan", zei hij.

Ten Hag is blij met zijn selectie, waar ook Hakim Ziyech nog altijd onderdeel van is. De spelmaker sprak na vorig seizoen zijn wens uit te vertrekken, maar een transfer bleef tot dusver uit.

"Dit is een goede selectie met een goede concurrentie. Dat zie ik op het trainingsveld. Er zit intensiteit en ambitie in de groep. Er wordt goed gewerkt. De spelers maken elkaar scherper", aldus Ten Hag.

Sturm Graz-Ajax begint woensdag om 20.30 uur in de Merkur Arena en staat onder leiding van de Poolse arbiter Bartosz Frankowski. Mocht Ajax doorgaan, dan wacht Standard Luik in de derde voorronde.