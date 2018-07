Fransman Gavory zevende aanwinst FC Utrecht, NAC huurt City-keeper

Met de 23-jarige Gavory, die overkomt van Clermont Foot Auvergne, haalt FC Utrecht een linksbenige speler in huis die inzetbaar is als linksback én linkermiddenvelder. De voormalig jeugdinternational tekent voor drie jaar, met een optie op een vierde seizoen.

"Nicolas heeft een goed seizoen achter de rug in de Ligue 2 en is vastberaden zich ook in de Eredivisie te laten gelden. Hij heeft de drive in zijn spel die past bij FC Utrecht. Linksbenige spelers met de specifieke kwaliteiten waarover Nicolas beschikt, zijn schaars", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht.

"Complimenten aan de scouting en in het bijzonder Didier Martel, die een goede rol heeft gespeeld. We zijn blij dat we Nicolas aan onze selectie kunnen toevoegen, want hiermee vergroten we onze mogelijkheden."

Gavory begon zijn profloopbaan zes jaar geleden bij AJ Auxerre en stapte in 2015 over naar AS Béziers. Sinds vorig jaar zomer speelde hij voor Clermont Foot.

FC Utrecht legde maandag al de Zweedse verdediger Emil Bergström van Rubin Kazan vast en eerder werden Jonas Arweiler (Borussia Dortmund), Simon Gustafson (Feyenoord), Leon Guwara (Werder Bremen), Joris van Overeem (AZ) en Maarten Paes (NEC) gecontracteerd.

NAC Breda

Bij NAC Breda moet de jonge City-huurling Muric een keepersprobleem oplossen. De Bredanaars trainden de afgelopen dagen slechts met één keeper, de eveneens negentienjarige Pool Karol Niemczycki. De Australische doelman Mark Birighitti (27) is nog afwezig.

"Voor ons was het aantrekken van een nieuwe keeper prioriteit, zeker na het vertrek van Nigel Bertrams", zegt technisch directeur Hans Smulders dan ook op de van site NAC. "Aro is een talentvolle en fysiek sterke keeper, die ondanks zijn jonge leeftijd klaar is voor een uitdaging op het hoogste niveau."

Muric is niet direct verzekerd van een basisplaats in Breda. "Hij sluit vandaag direct aan bij de selectie en moet de concurrentie aangaan met onze andere doelmannen voor een plek onder de lat", aldus Smulders.

De 1.98 meter lange Muric werd geboren in het Zwitserse Zürich en werd door City ontdekt bij Grasshoppers. De doelman is jeugdinternational van Montenegro. Achter Ederson, Claudio Bravo en Joe Hart hoefde de tiener niet op speeltijd te rekenen onder City-manager Josep Guardiola.

Met Paolo Fernandes en Erik Palmer-Brown heeft NAC komend seizoen nog twee huurlingen van City tot zijn beschikking. Vorig jaar huurde de Brabantse club, die het seizoen op 12 augsutus begint met een uitduel met AZ, zes spelers van de Engelse kampioen.