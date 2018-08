Real-coach Lopetegui: 'Bale kan rol van Ronaldo overnemen'

De 29-jarige aanvaller was vorig seizoen onder trainer Zinedine Zidane niet verzekerd van een basisplaats, maar zijn opvolger Lopetegui wil Bale vanwege het recente vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus niet kwijt.

"Ronaldo is een van de belangrijkste spelers in de recente geschiedenis van Real Madrid, maar Gareth is ook een fenomenale speler met veel kwaliteiten. Hij kan helpen het gat op te vullen dat is ontstaan door het vertrek van Ronaldo", zei Lopetegui dinsdag op een persconferentie.

Bale speelt sinds 2013 in het shirt van Real Madrid, dat hem destijds overnam van Tottenham Hotspur. Hij won onder meer vier keer de Champions League met de 'Koninklijke', maar mede door veelvuldig blessureleed was Bale niet altijd onomstreden als basisspeler.

Door de aanwezigheid van Ronaldo kon Bale bij Real vaak niet op zijn favoriete positie van linksbuiten spelen. Meestal moest hij vanaf de rechterkant opereren.

Gelukkig

Volgens Spaanse media is de zeventigvoudig international van Wales niet meer gelukkig bij Real en zou hij terug willen keren naar de Premier League. Maar Lopetegui verwijst al die geruchten naar het rijk der fabelen.

"Gareth is gelukkig bij Real Madrid en kan zich vinden in onze plannen. Dit is voor hem een uitstekende kans om zijn talent te laten zien. We verwachten veel van hem dit seizoen."

Hoewel Real nog geen vervanger in huis heeft gehaald voor Ronaldo, maakt Lopetegui zich geen zorgen. "Als dit de selectie is waarmee ik straks moet beginnen, dan ben ik een tevreden man. Dit team is goed genoeg om aan alle verwachtingen te voldoen."

Real Madrid speelt woensdag in de International Champions Cup tegen Manchester United en treft later in het toernooi in de Verenigde Staten ook Juventus (5 augustus) en AS Roma (8 augustus).

De ploeg van Lopetegui begint de competitie op zondag 19 augustus met een thuiswedstrijd tegen Getafe.