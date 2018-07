'Ajax ook in return tegen Sturm Graz zonder geblesseerde Dolberg'

Volgens De Telegraaf is Dolberg nog niet volledig hersteld van de kwetsuur die hij vorige week opliep tijdens een training in aanloop naar het heenduel met Sturm Graz (2-0-winst).

De Deen raakte geblesseerd aan zijn buikwand en werd tegen de Oostenrijkers vervangen door Klaas-Jan Huntelaar. Dolberg, die vorig seizoen elf competitiewedstrijden miste door een voetblessure, moet nu dus langer wachten op zijn eerste officiële minuten van het seizoen.

Trainer Erik ten Hag kan wel weer beschikken over Zakaria Labyad. De van FC Utrecht overgekomen middenvelder annex aanvaller was geschorst voor de heenwedstrijd en kan in de return dus zijn debuut maken voor Ajax.

Tadic

Het is nog niet duidelijk of Dusan Tadic en Daley Blind al fit genoeg zijn voor een basisplek. Beide aankopen moesten het in de heenwedstrijd doen met een invalbeurt.

Ajax verdedigt woensdag tegen Sturm Graz (aftrap 20.30 uur) een 2-0-voorsprong uit de heenwedstrijd. Als de Amsterdammers de return overleven, dan wacht een tweeluik met Standard Luik in de derde voorronde.

Als Ajax ook de Belgen weet uit te schakelen, dan moet de ploeg van Ten Hag nog een ronde overleven om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken.