Benfica maanden zonder Ebuehi vanwege kruisbandblessure

Ebuehi is volgens zijn club geblesseerd geraakt aan de voorste kruisband van zijn linkerknie. Hij wordt over een aantal dagen geopereerd.

Benfica heeft niet bekendgemaakt hoe lang de verdediger aan de kant staat, maar voor een kruisbandblessure staat doorgaans een herstelperiode van zes tot negen maanden.

Ebuehi maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Den Haag naar Portugal. Bovendien maakte hij namens Nigeria zijn debuut op het WK. Op het toernooi in Rusland speelde de in Haarlem geboren rechtsback mee in de groepswedstrijd tegen IJsland.

De verdediger speelde afgelopen zaterdag nog mee in de wedstrijd in de International Champions Cup tegen Juventus. Hij maakte zijn entree als invaller in het na strafschoppen verloren duel.