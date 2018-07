Fulham neemt aanvaller Mitrovic definitief over van Newcastle United

Mitrovic heeft in Londen een contract voor vijf seizoenen ondertekend. De WK-ganger had met twaalf doelpunten in zeventien duels een belangrijk aandeel in de promotie naar het hoogste niveau.

Beide clubs hebben niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de overgang is gemoeid. Volgens Britse media gaat het om een bedrag van rond de 25 miljoen euro, dat kan oplopen naar zo'n 30 miljoen euro.

Mitrovic is al de vijfde nieuweling bij de nieuwkomer. Aanvaller André Schürrle (Borussia Dortmund), doelman Fabri (Besiktas) en middenvelder Jean Michaël Seri en verdediger Maxime Le Marchand van OGC Nice gingen hem voor.

De Serviër begon zijn loopbaan in eigen land bij Partizan Belgrado. Hij maakte vervolgens de overstap naar Anderlecht, waarna hij de Belgische ploeg verruilde voor Newcastle United.

Publiekslieveling

Mede door een gebrek aan productiviteit verloor hij in het noorden van Engeland zijn basisplaats. Bij Fulham bleek zijn komst een schot in de roos en Mitrovic wist zich direct tot publiekslieveling te ontpoppen.

"Ik houd van de fans hier", zegt hij dan ook op de website van zijn nieuwe club. "Dit is een grote club en vorig jaar hebben we historie geschreven. Ik reken erop dat we met de steun van de supporters veel kunnen bereiken."

Fulham begint het nieuwe seizoen in de Premier League op 11 augustus met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace.

Bekijk het programma in de Premier League