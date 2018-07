KNVB verwacht door VAR afname rode kaarten en schwalbes

"Op het WK is geen enkele keer rood getrokken voor ernstig gemeen spel", benadrukte arbiter Danny Makkelie maandag bij de opening van het Replay Center van de KNVB in Zeist. Hij was in Rusland als VAR actief.

"Er waren geen gemene overtredingen en die zijn in competities waar de VAR afgelopen seizoen actief was ook afgenomen. In de Italiaanse Serie A was bovendien sprake van 44 procent minder schwalbes. Dat zijn positieve ontwikkelingen, dankzij de VAR. En dat gaat in Nederland ook gebeuren."

Volgens Makkelie maakt de VAR het spel dan ook niet alleen eerlijker, maar is er ook sprake van een preventieve werking. "Tegen spelers bij een corner bewust gezegd: camera drie let op jou en camera vier op jou. Zo'n speler weet daardoor dat hij geen overtreding moet maken."

Strafschoppen

De VAR zal komend seizoen bij alle 324 Eredivisie-duels worden ingezet. Hij zal de wedstrijden vanuit het centrum in Zeist volgen, zoals dat tijdens het WK vanuit een speciaal centrum in Moskou gebeurde. "Het voetbal in de Eredivisie zal veel eerlijker worden", zei directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB maandag. "Dat heeft het WK aangetoond."

Bij de bond zijn wel twijfels of er veel meer strafschoppen worden gegeven. Op het WK ging de bal liefst 29 keer op elf meter en daarmee ging het record van 1998 en 2002 (22 penalty's) uit de boeken.

"Uit de eerste cijfers van de IFAB (de internationale spelregelcommissie, red.) van andere competities blijkt nog niet dat er meer penalty's zijn door de VAR", zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. "Misschien is dat het verschil tussen een toernooi en een competitie. Dat het belang iets groter is en dat er iets meer op een strafschop gespeeld wordt. Maar dat blijft speculeren."

Makkelie: "Het is hierbij echt de vraag hoe de Eredivisie-spelers op de VAR gaan reageren. Zijn ze bang voor het systeem en zich ervan bewust dat alles gezien wordt, dan zien we minder strafschoppen. Maar op het WK werd alsnog veel vastgehouden. In het heetst van de strijd vergeten spelers blijkbaar alsnog dat de VAR meekijkt."

9 miljoen euro

De eerste Eredivisie-wedstrijd met VAR is de competitieopener op vrijdag 10 augustus tussen PEC Zwolle en Heerenveen. Afgelopen seizoen werd de VAR in Nederland al ingezet bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal, de KNVB-bekerduels en de play-offs.

De KNVB maakt zich vanaf 2011 al hard voor de invoering van de VAR en heeft voor de komende vijf jaar 9 miljoen euro vrijgemaakt voor het project.

