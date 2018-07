Stekelenburg verlengt contract bij Everton met jaar tot medio 2020

Stekelenburg moet naar alle waarschijnlijkheid wel wederom de Engelse international Jordan Pickford voor zich dulden onder de lat bij de club uit Liverpool.

"Ik begrijp wat mijn rol hier is", zegt Stekelenburg in een eerste reactie. "Dat neemt niet weg dat ik verwacht dat Jordan en ik elkaar stimuleren en naar een hoger niveau kunnen tillen."

De Haarlemmer was in de voorbereiding de eerste keus, omdat Pickford nog uitrust van het WK, waarop hij met Engeland knap tot de halve finales reikte.

"Het afgelopen seizoen was zwaar voor mij. Ik had een blessure en het duurde maanden voor ik volledig was hersteld. Gelukkig gaat het weer goed. Ik ben blij dat Jordan binnenkort terugkomt en dat we samen aan de slag kunnen. Hij heeft het geweldig gedaan op het WK."

Ajax

Stekelenburg speelt sinds medio 2016 voor Everton, maar kwam in de afgelopen twee jaar tot slechts 24 officiële wedstrijden.

De routinier begon zijn professionele loopbaan in 2002 bij Ajax en droeg vervolgens ook het shirt van AS Roma, Fulham, AS Monaco en Southampton.

Stekelenburg stond in 2010 in de basis in de door Nederland na verlenging met 1-0 verloren WK-finale tegen Spanje in Zuid-Afrika.

Everton begint de Premier League op zaterdag 11 augustus met een uitduel bij het gepromoveerde Wolverhampton Wanderers, dat in de voorbereiding met 1-1 gelijkspeelde tegen Ajax.